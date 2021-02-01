دراسة: الأجنة داخل الرحم تحصل على مناعة ضد فيروس كورونا

وبدّلت المنظمة موقفها بعد شكوى على توصية لها كانت طالبت فيها بعدم منح لقاح فيروس كورونا إلى الحوامل، سواء لقاح فايزر، بايونتك، أو مودرنا، بحسب تقرير صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

ويشار إلى أن منظمة الصحة العالمية كانت تخلّت عن رأي سابق يعارض التطعيم لمعظم الأمهات الحوامل ما لم يكن هناك خطر كبير،