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مرأة

دراسة: الأجنة داخل الرحم تحصل على مناعة ضد فيروس كورونا

الإثنين 01/فبراير/2021 - 11:45 م
الأجنة تحصل على مناعة
الأجنة تحصل على مناعة ضد فيروس كورونا داخل رحم أمهاتهم
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آية التيجي
بعد تراجع منظمة الصحة عن حصول الحامل على اللقاح، توصلت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثين أمريكيين، إلى أن الأجنة تحصل على الأجسام المضادة لفيروس كورونا المستجد خلال فترة وجوده في رحم الأم، ما يمنحها وقاية مميزة ضد الفيروس.

وأشار فريق الدراسة، إلى أن الأجنة لهم وقاية مختلفة من فيروس كورونا يحصلون عليها وهم في رحم أمهاتهم؛ حيث إنهم يحصلون على نسبة كافية من الأجسام المضادة لكورونا، وفقًا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.


وأوضح الباحثون، أنه يمكن لهذه الدراسة أن تقلب الموازين حول حصول المرأة الحامل على لقاح فيروس كورونا خلال فترة الحمل؛ حيث يمكن  لتلقي المرأة الحامل للقاحات ان يساهم بحماية طفلها قبل ولادته أيضا.

وشملت الدراسة أكثر من 1400 من الأمهات والأطفال حديثي الولادة، وكشفت النتائج عن أن الأجسام المضادة لفيروس كورونا انتقلت من الأم إلى الجنين عبر المشيمة لدى 72 من أصل 83 امرأة حامل مصابة بالفيروس أو كانت قد تعافت منه خلال حملها.

وأفاد فريق الباحثين، أن النتائج تظهر احتمال وجود أجسام مضادة لفيروس كورونا كوفيد-19 مستمدة من الأم تحمي الجنين ايضا، ووجدوا انه على الرغم من إصابة الأم بفيروس كورونا، إلا انه لم يصب أي من الأطفال حديثي الولادة بعدوى كورونا.

ويشار إلى أن منظمة الصحة العالمية كانت تخلّت عن رأي سابق يعارض التطعيم لمعظم الأمهات الحوامل ما لم يكن هناك خطر كبير، وبدّلت المنظمة موقفها بعد شكوى على توصية لها كانت طالبت فيها بعدم منح لقاح فيروس كورونا إلى الحوامل، سواء لقاح فايزر، بايونتك، أو مودرنا، بحسب تقرير صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

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