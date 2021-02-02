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محافظات

انطلاق البرنامج الرئاسي "أهل مصر" في مركز الداخلة بالوادي الجديد

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 05:18 ص
ارشيفية
ارشيفية
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أ ش أ
أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، انطلاق برنامج "أهل مصر" التابع للبرنامج الرئاسي لأبناء المحافظات الحدودية، في مركز الداخلة، والذي يستمر على مدار 3 أيام، بمشاركة 100 شاب وفتاة. 

وأشار بهاء شوقي مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد، إلى أن البرنامج يشمل محاضرات فى التنمية البشرية واستراتيجيات الامن القومي للشباب المشاركين، من بينهم عدد من ذوى الاحتياجات الخاصة، ويهدف إلى تأهيل الكوادر الشبابية، وصقل مهاراتهم، والتوعية بالتحديات التي تواجه الأمن القومي المصري، وخلق جيل واعٍ بمشكلات مجتمعه.

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