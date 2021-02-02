صحف الكويت اليوم..السيسي: العمل العربي الجماعي ضروري لاستقرار المنطقة.. واشنطن: أسابيع تفصل إيران عن امتلاك مواد قنبلة نووية.. استنفار عالمي لانقلاب ميانمار.. وبشرى من الصحة العالمية حول إصابات كورونا

مصر: 533 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و53 حالة وفاة

الكويت.. كورونا يناير: إصابات أعلى ووفيات أقل

بايدن يعتزم الإبقاء على الرسوم الجمركية على واردات الألومنيوم من الإمارات

تركيا.. اعتقال 159 شخصا احتجوا على قرار لأردوغان

طهران تطلب من الأوروبيين التوسط لدى واشنطن لإنقاذ الاتفاق النووي

النيابة تؤيد إبقاء نافالني في السجن و«الكرملين»: ثبت أنه عميل أجنبي

«الصحة العالمية» تبشّر: إصابات كورونا تتراجع للأسبوع الثالث





تناولت الصحف الكويتية اليوم الثلاثاء، عددًا من الأخبار المهمّة على الساحتين المحلية والإقليمية والدولية، فيما ركزت بشكل خاص على الشأن المصري.





وأبرزت صحيفة الوطن تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، على أهمية "العمل الجماعي في إطار الأخوة العربية لاستعادة الاستقرار في كافة دول المنطقة"، لاسيما التي تشهد حالة من السيولة وتعصف بها الأزمات، وتسعى التنظيمات الإرهابية للاستقرار والتمدد فيها.





وأكد السيسي أن تلك التنظيمات "مدعومة بقوى خارجية إقليمية ودولية، تستهدف صناعة الفوضى من أجل السيطرة على مقدرات أوطاننا العزيزة". جاء ذلك خلال مشاركته عن بعد، في أعمال الجلسة الافتتاحية "للمنتدى العربي الاستخباري"، بمناسبة افتتاح مقر المنتدى بالقاهرة.





وأبرزت صحيفة الجريدة إعلان وزارة الصحة والسكان المصرية، الأحد، عن خروج 343 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 129636 حالة حتى اليوم.





وأوضح البيان اليومي تسجيل 533 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 53 حالة جديدة.









محليا، أشارت صحيفة الوطن إلى اعلان وزارة الصحة أمس الاثنين تسجيل 586 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 165843 ولم تسجل اي حالة وفاة ليستقر مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الان عند 959 حالة. وأعلنت وزارة الصحة، في وقت سابق شفاء 545 إصابة في الساعات ال24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 158476.





وأوضحت صحيفة القبس أنه مع بلوغ عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الشهر المنقضي ضعف ما كانت عليه في الشهر الذي سبقه، تنامت دعوات صحية إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية وعدم تنظيم المناسبات الاجتماعية. وارتفعت حصيلة الإصابات خلال يناير الماضي إلى 14388 إصابة و23 وفاة، مقابل 7592 إصابة و53 وفاة في ديسمبر 2020. وفق مصادر صحية، شهد الشهر الماضي دخول 12 مريضًا لأقسام العناية المركزة بالمستشفيات العامة المخصصة لمرضى كوفيد 19، حيث وصل عددهم الى 58 مريضا في نهايته بعد ان كان 46 في مطلعه، مشيرة الى وصول المرضى في العناية بنهاية ديسمبر الى 47 مريضا، بعد ان كان 82 في بدايته.





وأفادت صحيفة الراي بأنه مع وصول الدفعة الأولى من لقاح «أسترازينكا - أكسفورد» إلى الكويت فجر أمس الاثنين، يتوقع أن تبدأ وزارة الصحة بتقديم الجرعة الاولى منه للمواطنين والمقيمين حسب المواعيد المحددة عبر مركز الكويت للتطعيم في منطقة مشرف، على أن يتم بدء التطعيم قريبًا في مراكز أخرى شمال وجنوب البلاد، تسهيلًا على الراغبين بتلقي اللقاح.





وأكد عضو لجنة اللقاحات في الوزارة البروفيسور خالد السعيد، ان «اللقاح ثبتت فعاليته من خلال دراسات المرحلة الثالثة، للفئات العمرية من 18 الى 65 سنة، حيث الفئة التي سيخصص لها»، متوقعًا اليوم أو غدًا البدء بتقديم الجرعة الاولى من اللقاح.





أكدت صحيفة الأنباء أن وزارة التربية قد أحالت كشوفات بأسماء المعلمين العالقين وكذلك الذين انتهت إقاماتهم الى لجنة الطوارئ التابعة ل‍مجلس الوزراء، لدراستها والاطلاع عليها.





وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» ان الكشوفات، التي تضم ما يقارب 350 معلما ومعلمة، تمت الموافقة عليهما من قبل الوزارة لإعادتهم الى أعمالهم، مشيرة الى ان قطاع التعليم العام حدد التخصصات المطلوبة.









عربيا وإقليميا، ذكرت صحيفة الراي إن البيت الأبيض أعلن أن الرئيس الأميركي جو بايدن يعتزم الإبقاء على الرسوم الجمركية على واردات الألومنيوم من الإمارات، في تراجع عن خطوة اتخذها الرئيس السابق دونالد ترامب لإنهاء الرسوم في آخر يوم من رئاسته.





وكان ترامب قد استثنى في 20 يناير الإمارات من رسوم جمركية تبلغ عشرة في المئة فُرضت على معظم واردات الألمنيوم في 2018، قائلا إن البلدين توصلا إلى اتفاق حصص سيحد من واردات الألومنيوم، وكان من المقرر أن يدخل الإعفاء حيز التنفيذ يوم غد الأربعاء.





أشارت صحيفة الوطن إلى دعوة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الاتحاد الأوروبي أن يضطلع بدور الوساطة في النزاع مع الولايات المتحدة بشأن برنامج طهران النووي.





وأوضح ظريف في مقابلة مع شبكة (سي إن إن) نشرت الإثنين إن الممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، يمكن أن ينسق الإجراءات الضرورية للجانبين من أجل العودة للاتفاق النووي. وقال ظريف إن بوريل يمكن أن يتولى هذا الأمر، حيث أن كجزءا من دوره هو منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي.





وأفادت صحيفة الراي بأن مكتب حاكم اسطنبول أعلن إن الشرطة التركية اعتقلت أمس الإثنين 159 شخصا إثر احتجاجات في اسطنبول على تعيين الرئيس رجب طيب أردوغان عميدا جديدا في إحدى أكبر الجامعات في البلاد.





وبدأ الطلاب في جامعة بوغازيتشي في اسطنبول احتجاجاتهم منذ ما يقرب من شهر، قائلين إن تعيين مليح بولو رئيسا للجامعة أمر غير ديموقراطي، واحتج المعلمون في الجامعة أيضا على تعيين بولو.





ذكرت صحيفة الجريدة أنه في وقت تواجه الإدارة الأميركية الجديدة المنقسمة حول أولوية «ملف إيران» ضغوطًا داخلية وخارجية لثنيها عن العودة إلى الاتفاق النووي، الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عام 2018، حذر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من أن طهران اقتربت من القدرة على إنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع سلاح ذري.





وقال بلينكن في مقابلة مع قناة «إن بي سي»، نشرت مقتطفات منها أمس، إن الأمر قد يستغرق أسابيع فقط؛ إذا استمرت طهران في رفع القيود المفروضة على «الاتفاق النووي» المبرم عام 2015.









دوليا، قالت صحيفة الراي إن وزارة الأمن الداخلي الأميركية أكدت، امس الاثنين، التزامها بإعطاء اللقاح المضاد لفيروس فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) لجميع الموجودين على أراضي الولايات المتحدة.





وقالت الوزارة في بيان إنها تدعم إلى جانب شركائها في الحكومة الفيديرالية «الحصول على لقاحات (كوفيد 19) والوصول إلى مواقع توزيع اللقاحات بالتساوي للمهاجرين غير المسجلين».





قالت صحيفة الوطن إن منظمة الصحة العالمية، بشرت بمعلومات «مشجعة» حول فيروس كورونا المستجد، لكنها حذرت من التسرع برفع الاجراءات الاحترازية باكرا.





وقال مدير عام المنظمة الدولية ادهانوم تيدروس غيبريسوس، في مؤتمر صحافي حول الجائحة أمس، إن الفيروس شكل تحديا لأقوى الأنظمة الصحية في العالم، وهو لا يزال يشكل خطورة، داعيا إلى «عدم التسرع في إجراءات فتح الاقتصادات» ودعا الى مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية إلى جانب توزيع اللقاحات.





وذكرت صحيفة الجريدة إن النيابة العامة الروسية أيدت أمس سجن أليكسي نافالني عشية جلسة يواجه فيه المعارض الروسي احتمال سجنه لسنتين أو ثلاث سنوات وغداة قمع تظاهرات خرجت في مختلف أنحاء البلاد تأييدا له.





ويمثل أليكسي نافالني اليوم أمام القضاء بتهمة انتهاك شروط الرقابة القضائية المفروضة عليه بخروجه من البلاد لتلقي العلاج، وقد تحولت عقوبة بالسجن مع وقف التنفيذ صدرت في حقه عام 2014 إلى عقوبة بالسجن مع النفاذ بطلب من سلطات السجون، وأعلنت النيابة العامة في بيان أنها تؤيد «هذا الطلب باعتباره قانونيا ومبررا».





أفادت صحفة الأنباء بأن الانقلاب العسكري الذي نفذه العسكر في ميانمار أثار موجة استنكار دولية واسعة دعت مجلس الأمن الدولي إلى الانعقاد اليوم لبحث الوضع بعد استيلاء الجيش على السلطة وعزل حكومة أونغ سان سو كي وإبعاد 24 وزيرا ونائب وزير ووضع أعضاء البرلمان رهن الإقامة الجبرية، وقام الإنقلابيون بتعيين 11 وزيرا في إدارتهم الجديدة وأعلنوا أنهم سيسلمون السلطة بعد إجراء انتخابات «حرة ونزيهة».