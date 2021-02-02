بعد تصريحات وزيرة التضامن.. تعرف على موعد الزيادة القادمة لـ أصحاب المعاشات

ركزت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، على ملف زيادة المعاشات و العلاوات الخمس خلال عرضها لبرنامج الوزارة أمام مجلس النواب، أمس الاثنين، حيث استعرضت الوزيرة ما تم إنجازه في هذا الملف عبر ثلاث سنوات من العمل الجاد.





يأتي ذلك استكمالا لجلسات الاستماع لوزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولى بشأن تنفيذ كل وزارة للبرنامج الحكومي (مصر تنطلق 2018-2020).





زيادة المعاشات





أكدت نيفين القباج على فض التشابكات بين نظام التأمينات الاجتماعية والخزانة بسداد 160,5 مليار جنيه سنويا تزيد بنسبة فائدة 5,9% سنويا لمدة 50 عاما لمقابلة التزامات الخزانة في نظام المعاشات وسداد المديونية المستحقة للتأمينات.



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هذا بالإضافة إلى زيادة قيم المعاشات المنصرفة بنسبة 50% من عام 2018 حتى عام 2021 لـ 10.4 مليون مستفيد بتكلفة بلغت نحو 77.5 مليار جنيه.

وفي عام 2020، تم زيادة المعاشات المستحقة بنسبة 14% على إجمالي قيمة المعاش بحد أقصى للزيادة 980 جنيه بتكلفة سنوية تبلغ نحو25,1 مليار جنيه.





العلاوات الخمس





وفيما يخص ملف العلاوات الخمس، أكدت وزيرة التضامن على إنهاء مشكلة العلاوات الخاصة غير المضمومة إلى الأجر الأساسي بصدور القانون رقم 25 لسنة 2020 وبناء عليه تم زيادة معاش الأجر المتغير لنحو 2,4 مليون صاحب معاش ومستفيد.





وأشارت إلى أن التكلفة السنوية لقيمة العلاوات الخاصة المستحقة تبلغ 7 مليارات جنيه بإجمالي قيمة متجمد مستحق 28 مليار جنيه يتم صرفها على أربع دفعات سنوية، كما بلغ الحد الأدنى للمعاش اعتبارًا من 1/7/2019 وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعي بواقع 900 جنيه شهريًا.





موعد صرف العلاوات





أعلنت وزارة التضامن عن صرف متجمدات فروق المعاشات الناتجة عن ضم العلاوات الخمس عن 5 سنوات ماضية على 4 دفعات، الأولى مع معاش يوليو الماضي، الثانية مع معاش أكتوبر الماضي، والثالثة مع معاش يناير الماضي، أما الرابعة تصرف مع معاش أبريل 2021.



نجحت الوزارة في صرف 3 دفعات من العلاوات الخمس آخرها الدفعة الثالثة، التي تم صرفها مطلع الشهر الماضي، لتتبقى دفعة أخيرة وهي الدفعة الرابعة المقرر صرفها شهر أبريل المقبل. هذا بالإضافة إلى زيادة المعاشات الدورية التي يتم صرفها في يوليو من كل عام وفقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد.





وفيما يلي قيمة وعدد العلاوات التي يستحقها المتقاعد:





- من خرج على المعاش في 1 يوليو 2006 على علاوة واحدة فقط.

- من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2007 سوف يحصل على علاوتين فقط بزيادة 50 جنيها.

- من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2008 يحصل على 3 علاوات قيمتها 110 جنيها.

- من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2009 يحصل على 4 علاوات قيمتها 130 جنيها.

- من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2010 يحصل على 5 علاوات بقيمة 150 جنيها .

- من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2011 يحصل على زيادة قدرها 160 جنيها .

- من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2012 يحصل على زيادة قدرها 160 جنيها.

– من خرج من على المعاش في 1 يوليو عام 2013 يحصل على زيادة قدرها 120 جنيها.

- من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2014 يحصل على زيادة قدرها 120 جنيها

- من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2015 يحصل على زيادة قدرها 120 جنيها.