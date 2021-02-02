وزير الأوقاف : من مات دفاعا عن كنيسة كمن مات دفاعا عن مسجد

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن من مات دفاعا عن كنسية كمن مات دفاعا عن مسجد، لأنه مات دفاعًا عن الوطن.





وأكد مختار جمعة ان عقد المواطنة هو أساس بناء الدولة الحديثة، وعدم التفرقة على أساس عرقي او ديني، مضيفًا أن فقه بناء الدولة قائم على عدم التمييز بين مواطنيها، أما فقه الجماعات المتطرفة فلم يقم إلا على الفرقة والشتات.









جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي اليوم، للاستماع لبيان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء (مصر تنطلق 2018-2020).