وزير الأوقاف : من مات دفاعا عن كنيسة كمن مات دفاعا عن مسجد

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن من مات دفاعا عن كنسية كمن مات دفاعا عن مسجد، لأنه مات دفاعًا عن الوطن.
وأكد مختار جمعة ان عقد المواطنة هو أساس بناء الدولة الحديثة، وعدم التفرقة على أساس عرقي او ديني، مضيفًا أن فقه بناء الدولة قائم على عدم التمييز بين مواطنيها، أما فقه الجماعات المتطرفة فلم يقم إلا على الفرقة والشتات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي اليوم، للاستماع لبيان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء (مصر تنطلق 2018-2020).