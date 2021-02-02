ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

335 مليون جنيه لتطوير شبكة الكهرباء بمحافظة بني سويف

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:41 ص
صدى البلد
Advertisements
وفاء نور الدين
تابع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة فى أنماط الاستهلاك، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ففي نطاق محافظة بنى سويف إحدى المحافظات التابعة لنطاق عمل شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، بلغ عدد المشتركين بالمحافظة (800) الف مشترك عام 2020 بزياده قدرها ( 145 ) الف مشترك عن ما كانت عليه عام 2014.

وتم تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة المقدمة للمشتركين خــــلال الفترة من 2014 حتى   2020 باستثمارات بلغت حوالى مبلغ وقدره (335) مليون جنيه تم من خلالها :

إضافة (7) موزعات جديده ، وتنفيذ عدد (196) محول جديد واضافة قدرة 129.5م.ف.أ ، بلاضافه الى 161 كشك معدنى  ، وتركيب  (1768) عامود جهد متوسط و ( 2495 ) عامود جهد منخفض.

وتم تنفيذ أعمال توسعية واحلال بشبكة الجهد المتوسط بتنفيذ حوالى 279.5 كم كابلات و 166.7 كم موصلات ، وتنفيذ أعمال توسعية واحلال  بشبكة الجهد المنخفض بتنفيذ حوالى8.2 كم كابلات و 946.5 كم موصلات.

وفى اطار حرص الدوله على تأمين المواطنين من المخاطر، تم  تنفيذ 117 عملية ضمن مشروع تحويل الخطوط الهوائية للجهد المتوسط الماره اعلى الكتل السكنيه بالمحافظة باجمالى تكلفه ( 85 )  مليون جنيه بطول  85  كم.

وفى مجال مواكبه التطور التكنولوجى ومعالجه أخطاء فواتير الكهرباء التى كانت من اهم مشاكل العملاء،تم تركيب (190) ألف عداد مسبق الدفع و ( 4000) عداد ذكى ، كما تم تنفيذ خطة لتطوير مراكز خدمة العملاء بجميع فروع الشركة بالمحافظة  بما يتناسب مع معايير ومؤشرات اداء مراكز الخدمه ، وتيسير إجراءات التعاقد من خلال  تدعيم جميع الهندسات بالحواسب الآلية والطابعات وتدريب العاملين على استخدام البرامج المتعددة، وتطبيق كثير من البرامج الجاهزة بالهندسات ومنها برنامج الشباك الواحد وتعليق لوحات إرشادية لهذه الخدمات معلقة بكل هندسة  .
وقد أدى تطوير الخدمات المقدمة من الشركة إلى خفض متوسط زمن العطل سعيًا إلى تحقيق رضاء المشتركين .

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية ،وشدد علي أهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.

كما أكد على ضرورة الاهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والإدارات المختلفة بالشركات ، وشدد شاكر أيضًا على الاهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد ، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.
 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

105 ملايين جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء فى 5 محافظات تابعة لشركة مصر الوسطى

1,6 مليار جنيه لتطوير شبكات التوزيع بقطاع كهرباء قنا

2.5 مليار جنيه لتطوير شبكات توزيع كهرباء سوهاج

أكثر من مليار جنيه.. تكلفة تطوير شبكات توزيع الكهرباء بالأقصر

خلال 6 سنوات.. 1.2 مليار جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء بالإسكندرية

محافظ كفرالشيخ: تنفيذ أعمال تطوير شبكات الكهرباء بتكلفة 11 مليون جنيه

ترشيحاتنا

المفاجآت تتوالى.. موندو ديبورتيفو تكشف عن بنود صادمة في عقد ميسي مع برشلونة

منافس هاني شاكر| في ذكرى رحيله.. حادث مأساوي يؤدي لوفاة عبد اللطيف التلباني

دراسة تحذر من وضع هذا الخضار في الثلاجة

مصطفى محمد يبحث عن الظهور الأول مع جالاتا سراي أمام باشاك شهير.. الليلة

رعب في بيراميدز بسبب عبد الله السعيد.. تفاصيل

هل يجب على المرأة أن تغطي شعرها أثناء تلاوة القرآن في البيت؟.. شاهد رد الإفتاء

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتقدر تمشي .. أعراض أمراض الشرايين السباتية

تغلبت على السرطان 3 مرات.. مصير مأساوي لمراهقة بعد إصابتها بـ كورونا

لن تتوقع.. سر وضع الماء عند طهي البيض المخفوق