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أستاذ فيروسات: انخفاض إصابات كورونا يرجع لطبيعة الفيروس التنفسية

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:39 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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ياسمين القصاص
قال الدكتور أحمد شاهين، أستاذ علم الفيروسات، إن انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا يرجع لطبيعة الفيروسات التنفسية وما تتضمنه من ذروة وانخفاض وكذلك بسبب تحسن الطقس وارتفاع درجات الحرارة ووعي المواطنين بالإجراءات الاحترازية. 


وأضاف "أستاذ علم الفيروسات"، عبر مكالمته الهاتفية فى برنامج "الان" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن فيروس كورونا متحور وسريع الانتشار وانتقل من الحيوان للإنسان بعد حدوث تغير جيني في سلالة الفيروس، منوها إلى أن السلالة الجديدة التي ظهرت في جنوب أفريقيا جاءت نتيجة التحور في فيروس كورونا، موضحًا أن الفيروس واحد ولكن مع اختلافات جينية نتيجة التحور.


وأكد أستاذ الفيروسات، أن التباعد الاجتماعي هو "طوق النجاة"  من فيروس كورونا، مشددا على ضرورة الالتزام بلبس الكمامات ، والتي هي خط الدفاع الأول ، من فيروس كورونا ، موضحا أن التطعيم الوحيد الناجح لهذه الجائحة ، هو وعي الإنسان بالإجراءات الوقائية.

وأضاف "شاهين"، أن العالم يحبس أنفاسه الان من الارتفاعات الكارثية خاصة مع ظهور الموجة الثانية والثالثة، لافتا إلى أن الفيروس لا يزال يتغلغل داخل الأمم والجماعات.

وأوضح، أن هناك أسبابا عديدة للانتشار المرعب لفيروس كورونا منها موسم الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، مشيرا إلى أن التغير الذي حدث على مستوى الفيروس تغير جينيا ساهمت بشكل كبير خاصة أنه تغير 23 تغيرا جينيا، منوها إلى أن  التطعيم بلقاح كورونا لا يقى الانسان من العدوى ولكن يحميه من مضاعفات العدوى.

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