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برلمان

مصالح مشتركة.. تفاصيل لقاء رئيس الشيوخ بسفير كوريا الجنوبية

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:44 م
المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وهونج جين ووك
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح-عدسة:خالد مشعل
استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ بمكتبه اليوم، هونج جين ووك  سفير كوريا الجنوبية.

واعرب رئيس الشيوخ عن ترحيبه بالزيارة التي تؤكد عمق العلاقة بين البلدين، مؤكدًا على أمله في ان تشهد مزيدًا من التطور في المرحلة القادمة على كافة الاصعدة خاصة البرلمانية.

من جانبه توجه سفير كوريا الجنوبية بالتهنئة للمستشار عبدالرازق على توليه منصب رئيس مجلس الشيوخ  وسلمه رسالة خطية من رئيس برلمان بلاده يدعوه فيها لزيارة كوريا الجنوبية لتدعيم اوصر الصداقة وتدعيم المصالح المشتركة تشريعيًا واقتصاديًا. 

وفي نهاية الزيارة قام المستشار عبدالوهاب عبدالرازق باهداء درع المجلس للسفير الكوري جنوبي والذي اهدي بدوره لرئيس الشيوخ هدية تذكارية تكريمًا له.

حضر اللقاء المستشار محمود اسماعيل عتمان امين عام المجلس والسفير الدكتور احمد بهاء الدين نائب مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية
مصالح مشتركة.. تفاصيل لقاء رئيس الشيوخ بسفير كوريا الجنوبية
مصالح مشتركة.. تفاصيل لقاء رئيس الشيوخ بسفير كوريا الجنوبية
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