لطلاب جامعة عين شمس.. تعرف على كيفية التعامل مع اختبارات البابل شيت

بعد إعلان المجلس الأعلى للجامعات استكمال الإختبارات في موعدها المحدد بعد إجازة منتصف العام الدراسي وبدء الكليات في إعلان الجداول النهائية للفصل الدراسي الأول عبر مواقع التواصل الإجتماعي والإعتماد بشكل أو بأخر على اختبارات "البابل شيت" للمواد النظرية بكليات جامعة عن شمس، يستعرض موقع صدى البلد كيفية التعامل وحل الإمتحانات على النحو التالي:

1- يتم توزيع ثلاث ورقات وتتمثل في نموذج الأسئلة ،ورقة إجابة بابل شيت، ورقة إجابة أسئلة مقالية إن وجدت

2- يكتب الأسم ورقم الجلوس علي جميع الورق بالقلم الأزرق

3- بعد الانتهاء من الإختبار يسلم جميع الورق

4- يكون الإختبار في شكل أربع نماذج مختلف الترتيب ولكن بنفس سياق الأسئلة لضمان منع الغش بين الطلاب

5- التأكد من رقم النموذج الإجابة مع نموذج الأسئلة حتي لا تتحمل الخطا





وينشر صدى البلد الخطوات الواجب إتباعها عند الإجابة وهي كالتالي :

1- استخدام ساعة لضمان عدم إهدار الوقت في الأسئلة

2- ممنوع أستخدام القلم الجاف

3- أستخدام القلم الراص وذلك لإستخدام الأستيكة في حالة الخطأ

4- يمنع تظليل إجابتين في السؤال الواحد حتي لا تلغي درجة السؤال

5- قراءه السؤال جيدًا قبل إختبار الإجابة وتظليلها

6- في حالة ضعف النظر أستخدم النظارة الطبية لأن حجم الدوائر صغير جدًا

7- اترك الأسئلة الصعبة في أخر الوقت حتي لا تهدر الوقت وجاوب علي ما يليه

8- بعد الإنتهاء من الأسئلة كافة ارجع الى الأسئلة التي تركتها في المرة الاولي

9- لا تخرج قبل الانتهاء من الوقت المحدد للإختبار أو المسموح الخروج فيه





الأدوات المستخدمة في الإمتحان

1- قلم رصاص واضح لاستخدامة في التظليل

2- مسطرة

3- أستيكة

4- قلم جاف

5- براية