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محافظات

غلق 7 محال وتحصيل 28 ألف جنيه غرامات والتحفظ على 17 حالة إشغال طريق بالإسكندرية

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 04:22 م
صدى البلد
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أحمد بسيوني
قاد اللواء خالد جمعة سكرتير عام مساعد محافظة الإسكندرية اليوم برفقة المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب، حملة مكبرة من أمام الموقف الجديد وفي بشاير الخير ١و٢ بنطاق حي غرب، للتأكيد على إلتزام أصحاب المحال والمقاهي والمطاعم بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية حفاظا علي صحتهم وسلامة المواطنين المترددين عليهم. 

وأكد السكرتير المساعد على ضرورة التزام المحال والمقاهي بالاشتراطات الصحية والبيئية وارتداء الكمامات واتاحة المعقمات والمطهرات لمرتادي المقاهي وتوفير صناديق القمامة، والزام أصحاب المقاهي بعدم افتراش حرم الطريق العام والالتزام بنظافة الشارع. 

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من جانبها ؛ أشارت رئيس الحي إلى أن حملة اليوم بنطاق حي غرب أسفرت عن إغلاق ٣ مقاهي و٤ محال تجارية، وتحصيل ٢٨ ألف جنية غرامات للمخالفين سواء لعدم الالتزام بارتداء الكمامة أو غرامات مخالفة الاشتراطات البيئية والأمن الصناعي أو عدم الإلتزام بضوابط النظافة العامة والتعدي على حرم الطريق العام، لافتة إلى أنه تم التحفظ على ١٧ حالة إشغال طريق لإعاقة لحركة المرور والمارة، وتحرير ١٤ محضر لعدم إلتزام المنشآت بالأمن الصناعي وتأمين بيئة العمل والنظافة العامة.

وشارك في الحملة ممثلين عن (الصحة، و مديرية التموين، و القوى العاملة، و الأمن الصناعي، و إدارة الرخص، و المتابعة الميدانية، وإدارة اشغالنا الطريق.

وكلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية؛ جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بتنفيذ حملات إزالة إشغالات الطريق و تعديات الباعة الجائلين على حرم الطريق العام، وذلك لعدم إعاقة حركة المرور والمارة وللحد من هذه الظاهرة المسيئة للمظهر الحضاري لمدينة. 

وأكد على الإستمرار في تطبيق حملات الإجراءات الإحترازية مع التشديد على أصحاب المحال والمقاهي بضرورة تواجد أجهزة لقياس درجات الحرارة، وتوفر المطهرات والمعقمات والزام مرتاديها بإرتداء الكمامات مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.  
غلق 7 محال وتحصيل 28 ألف جنيه غرامات والتحفظ على 17 حالة إشغال طريق بالإسكندرية
غلق 7 محال وتحصيل 28 ألف جنيه غرامات والتحفظ على 17 حالة إشغال طريق بالإسكندرية
غلق 7 محال وتحصيل 28 ألف جنيه غرامات والتحفظ على 17 حالة إشغال طريق بالإسكندرية
غلق 7 محال وتحصيل 28 ألف جنيه غرامات والتحفظ على 17 حالة إشغال طريق بالإسكندرية
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