غلق 7 محال وتحصيل 28 ألف جنيه غرامات والتحفظ على 17 حالة إشغال طريق بالإسكندرية

قاد اللواء خالد جمعة سكرتير عام مساعد محافظة الإسكندرية اليوم برفقة المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب، حملة مكبرة من أمام الموقف الجديد وفي بشاير الخير ١و٢ بنطاق حي غرب، للتأكيد على إلتزام أصحاب المحال والمقاهي والمطاعم بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية حفاظا علي صحتهم وسلامة المواطنين المترددين عليهم.
وأكد السكرتير المساعد على ضرورة التزام المحال والمقاهي بالاشتراطات الصحية والبيئية وارتداء الكمامات واتاحة المعقمات والمطهرات لمرتادي المقاهي وتوفير صناديق القمامة، والزام أصحاب المقاهي بعدم افتراش حرم الطريق العام والالتزام بنظافة الشارع.
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من جانبها ؛ أشارت رئيس الحي إلى أن حملة اليوم بنطاق حي غرب أسفرت عن إغلاق ٣ مقاهي و٤ محال تجارية، وتحصيل ٢٨ ألف جنية غرامات للمخالفين سواء لعدم الالتزام بارتداء الكمامة أو غرامات مخالفة الاشتراطات البيئية والأمن الصناعي أو عدم الإلتزام بضوابط النظافة العامة والتعدي على حرم الطريق العام، لافتة إلى أنه تم التحفظ على ١٧ حالة إشغال طريق لإعاقة لحركة المرور والمارة، وتحرير ١٤ محضر لعدم إلتزام المنشآت بالأمن الصناعي وتأمين بيئة العمل والنظافة العامة.
وشارك في الحملة ممثلين عن (الصحة، و مديرية التموين، و القوى العاملة، و الأمن الصناعي، و إدارة الرخص، و المتابعة الميدانية، وإدارة اشغالنا الطريق.
وكلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية؛ جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بتنفيذ حملات إزالة إشغالات الطريق و تعديات الباعة الجائلين على حرم الطريق العام، وذلك لعدم إعاقة حركة المرور والمارة وللحد من هذه الظاهرة المسيئة للمظهر الحضاري لمدينة.
وأكد على الإستمرار في تطبيق حملات الإجراءات الإحترازية مع التشديد على أصحاب المحال والمقاهي بضرورة تواجد أجهزة لقياس درجات الحرارة، وتوفر المطهرات والمعقمات والزام مرتاديها بإرتداء الكمامات مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.