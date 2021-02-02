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رياضة

محمد إبراهيم يسجل هدف التعادل لـ سيراميكا كليوباترا في شباك أسوان.. فيديو

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 04:20 م
صدى البلد
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محمد السعيد
أحرز محمد إبراهيم هدف التعادل لـ سيراميكا كليوباترا في شباك اسوان، في المباراة التي تقام حاليا، ضمن منافسات الجولة الـ 11، من مسابقة الدوري الممتاز.

جاء الهدف في  تسديدة لمحمد إبراهيم في الدقيقة 83، اصطدمت بلاعب أسوان وسكنت الشباك.

كان أسوان تقدم بالهدف الأول، قبل ثواني قليلة من انتهاء الشوط الأول.

وبدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: عامر عامر

خالد الدفاع: خالد صبحي - عبد الله محمود - رجب بكار - وينفول كوبينا.

خط الوسط: محمود نبيل - محمد توني - محمد إبراهيم - محمد مسعد.

خط الهجوم:  أحمد ياسر ريان -  شادي حسين.

بينما جاءت قائمة البدلاء كالأتي:

محمود شكري - ضياء قنديل - عاشور الأدهم - صالح جمعة - وليد عبد المنعم - ريجا - ماكسويل - ميدو جابر - أحمد غنيم.

ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 14 نقطة بينما جاء فريق اسوان في المركز الـ 12 برصيد 9 نقاط . 
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