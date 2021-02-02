وزير الأوقاف للنواب: تقديم تقرير شهري للرئيس بكل مليم يصرف من الوزارة

تعهد وزير الاوقاف مختار جمعة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الان، بعقد لقاء دوري مع نواب البرلمان لبحث جميع الاشكاليات التى تخص المساجد بدوائرهم بالاتفاق مع الامانة العامة لمجلس النواب.
وقال جمعة إنه يتم الآن تدريب 100 ألف إمام وخطيب على مراحل، وتم عقد العديد من البروتوكولات مع 19 جامعة مصرية لتدريب الائمة والدعاة.
كما تعهد وزر الاوقثاف بعقد لقاء مع لجنة الشئون الدينية لمناقشة قضايا الوقف وادارة اصوله وذلك لان معيار التعامل شرط الواقف كنص الشارع مال الوقف مال ذا طبيعة خاصة.
وقال: بالنسبة لكيفية صرف اموال الوقف وأصول هيئة الاوقاف ، أن ادارة الدولة اختلفت تماما، فجميع الاجهزة الرقابية نقدم تقريرا شهريا بكل مليم يدخل الهيئة لكل جهات الدولة ومنها خطاب شهري يوجه للرئيس يشمل بيان المصروفات وفق شروط الواقفين.
وبالنسبة لصناديق النذور قال وزير الاوقاف استطعنا ان نضع خطة بالكاميرات المتحركة و اللجان لمراقبة صناديق النذور.