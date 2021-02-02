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برلمان

وزير الأوقاف للنواب: تقديم تقرير شهري للرئيس بكل مليم يصرف من الوزارة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 04:33 م
وزير الاوقاف محمد
وزير الاوقاف محمد مختار جمعة
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح عدسة خالد مشعل
تعهد وزير الاوقاف مختار جمعة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الان، بعقد لقاء دوري مع نواب البرلمان لبحث جميع الاشكاليات التى تخص المساجد بدوائرهم بالاتفاق مع الامانة العامة لمجلس النواب.


وقال جمعة إنه يتم الآن تدريب 100 ألف إمام وخطيب على مراحل، وتم عقد العديد من البروتوكولات مع 19 جامعة مصرية لتدريب الائمة والدعاة.


كما تعهد وزر الاوقثاف بعقد لقاء مع لجنة الشئون الدينية لمناقشة قضايا الوقف وادارة اصوله وذلك لان معيار التعامل شرط الواقف كنص الشارع مال الوقف مال ذا طبيعة خاصة.


وقال: بالنسبة لكيفية صرف اموال الوقف وأصول هيئة الاوقاف ، أن ادارة الدولة اختلفت تماما، فجميع الاجهزة الرقابية نقدم تقريرا شهريا بكل مليم يدخل الهيئة لكل جهات الدولة ومنها خطاب شهري يوجه للرئيس يشمل بيان المصروفات وفق شروط الواقفين.


وبالنسبة لصناديق النذور قال وزير الاوقاف استطعنا ان نضع خطة بالكاميرات المتحركة و اللجان لمراقبة صناديق النذور.
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