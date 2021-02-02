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محافظات

صحة الدقهلية تشن حملات تفتيشية بالسنبلاوين للاطمئنان على الخدمات الطبية

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 05:06 م
صدى البلد
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همت الحسينى
قاد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اليوم الثلاثاء يرافقه هيثم الشيخ نائب المحافظ، ومنال الغندور السكرتير العام المساعد حملة مكبرة للمرور والتفتيش على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمستشفيات والوحدات الصحية وكذا بعض المنشآت الطبية الخاصة والمنشات الصيدلية والغذائية.

جاء ذلك فى اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة تحسين مستوى الخدمات للمواطنين ومواجهة الفساد بكافة أنواعه، واستمرارا لسلسلة الحملات الميدانية للمرور والتفتيش على قطاعات الخدمات الصحية  بنطاق محافظة الدقهلية والتى يتم تنفيذها بالتنسيق مع فرع هيئة الرقابة الادارية بالمحافظة.

وتفقد وكيل الوزارة مستشفى السنبلاوين العام  حيث تم زيارة عدد من الاقسام بالمستشفى للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمةللمرضى والمترددين شملت اقسام العمليات والحضانات  والمعامل  والكلى بالاضافه الى الصيدليات ومخازن المستلزمات.
 
كما قام فريق من الطب العلاجي والوقائي بتفقد مستشفى شبراهور المركزى  حيث تم تفقد اقسام المستشفى من الاستقبال والصيدليه والتعقيم والمطبخ ومتابعة قسم العناية (تحت الانشاء) كما تم تحويل 123 موظف بالمستشفيات والوحدات التابعة لمديريه الصحة  للشئون القانونية  لتغيبهم عن العمل. 

و تم المرور على 20 منشأة غذائيه  واعدام 400 كيلو اغذية مختلفة لوجود تغير في الخواص ووجود عفن وحشرات وضبط 2.25 طن فلفل مطحون بمعمل مخللات للتغير في الخواص الطبيعية وغلق 10 منشآت غذائيه لوجود خطر داهم على الصحة العامة وعمل 20  محضر لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية وعدم وجود شهادات صحية للعاملين.

كما تم المرور على 9 منشآت صيدلية وتحرير 11 محضر  عدم تواجد مدير فني ووجود ادوية مهربه وغير مسجلة ومجهولة المصدر وقرب دم وعينات مجانية.
 
وتم المرور على 12 منشأة خاصة من بينهم ( مستشفيات خاصة  _ مراكز طبية - عيادات خاصة- معامل تحاليل ) واستصدار قرار غلق لعدد 2 منشأة لجسامة المخالفات بها وانذار 4 منشآت طبية خاصة لوجود مخالفات في الترخيص الممنوح. 

كما تم المرور على 34 مكان بمدينة السنبلاوين تشمل مستشفيات ومدارس ومخابز ومحلات وشبكات مياه وطرود محطات حيث تم عمل 5 محاضر بيئية واخطار مجلس المدينة بها وتم سحب 59 عينة مياة وارسالها للمعمل المشترك للتحليل واتخاذ اللازم طبقا للنتائج.

كما تم المرور على 8 منشآت رعاية اساسية من بينهم وحدة طب الاسرة بميت غريطة وووحدة طب الأسرة بالزهايرة ووحدة طب الاسرة بديو الوسطى ومركز طب الاسرة بنوب طريف ومكتب صحة شبراهور ووحدة صحة البلامون والبكارية والحصاينة لمتابعة سير العمل والتأكد من توافر الادوية والطعوم ومتابعة أعمال المبادرات.

صحة الدقهلية تشن حملات تفتيشية بالسنبلاوين للاطمئنان على الخدمات الطبية
صحة الدقهلية تشن حملات تفتيشية بالسنبلاوين للاطمئنان على الخدمات الطبية
صحة الدقهلية تشن حملات تفتيشية بالسنبلاوين للاطمئنان على الخدمات الطبية
صحة الدقهلية تشن حملات تفتيشية بالسنبلاوين للاطمئنان على الخدمات الطبية
صحة الدقهلية تشن حملات تفتيشية بالسنبلاوين للاطمئنان على الخدمات الطبية
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