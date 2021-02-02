الدوري المصرى.. الإنتاج الحربي يعود إلى طريق الانتصارات بفوز قاتل على الجونة





حقق الإنتاج الحربي فوزا قاتلا على الجونة (3 - 2)، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الممتاز.





ورفع الإنتاج رصيده إلى النقطة 8 في المركز السابع عشر، فيما توقف رصيد الجونة عند النقطة 18 في المركز الثالث.





افتتح عبدالوهاب عنان التسجيل للإنتاج الحربي عند الدقيقة 36، ثم عادل محمد رجب الكفة لصالح الجونة في الدقيقة 46.





وقبل النهاية بثلاث دقائق سجل مامادو نياس الهدف الثاني للإنتاج، ولكن نور السيد تعادل للجونة قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقة واحدة.





وفى الوقت الضائع وبحلول الدقيقة 96 تمكن نياس من خطف الفوز لصالح الإنتاج بعدما سجل لفريقه الهدف الثالث والثاني له في المباراة.



