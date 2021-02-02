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في موسمها أطعمة تنتشر بالأسواق تعالج التهاب المفاصل وآلام العظام

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 05:17 م
فى موسمها أطعمة تنتشر
فى موسمها أطعمة تنتشر بالأسواق تعالج التهاب المفاصل وآلام ال
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أسماء عبد الحفيظ

يتشكي الكبير والصغير من مشكلة آلام العظام والمفاصل، ويرجع ذلك لعدد من الأسباب أبرزها سوء اتباع النظام الغذائي فالاغلبية يقبل على تناول الوجبات السريعة كما أن الأطفال يتعدون عن نظام الأطعمة الغنى بالكالسيوم.

كشف موقع mediacl news today، عن أبرز الأطعمة المنتشرة لى الأسواق حاليا تخفف آلام العظام والمفاصل.

طماطم
تعتبر الطماطم مصدرًا ممتازًا للفيتامينات والمعادن ، بما في ذلك البيوتين والبوتاسيوم والحديد والزنك. كما أنها تحتوي على الليكوبين المضاد للأكسدة ، والذي قد يحسن الالتهاب.

بطاطا
تقدم البطاطس الأرجواني والأبيض والأصفر قيمة غذائية تشمل الألياف وفيتامين ج وفيتامين ب 6.

الفلفل
يعتبر الفلفل الحلو من المصادر الرائعة لفيتامين A و C والبوتاسيوم وحمض الفوليك .

وفقًا لمؤسسة التهاب المفاصل ، لا يوجد نظام غذائي محدد يجب على الشخص المصاب بالتهاب المفاصل الروماتويدي اتباعه ، ولكن هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعد في السيطرة على الالتهاب. تم العثور على العديد من هذه الأطعمة في نظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي.

تشمل الأطعمة المضادة للالتهابات التي أوصت بها مؤسسة التهاب المفاصل ما يلي:

الأسماك الدهنية : تحتوي على نسبة عالية من أوميجا 3 التي قد تقلل الالتهاب. تشمل المصادر الجيدة السلمون والتونة والأنشوجة.

الفواكه والخضروات الملونة : تشمل الأمثلة التوت الأزرق والكرز واللفت والبروكلي المليئة بمضادات الأكسدة لدعم جهاز المناعة.

المكسرات والبذور : تشمل الجوز والصنوبر واللوز مع الدهون الأحادية غير المشبعة ، والتي قد تساعد في علاج الالتهاب. يمكن أن يكون لزيت الزيتون تأثير مماثل.

الفاصوليا : من الأمثلة على ذلك الفاصوليا السوداء ، والفاصوليا ، والفاصوليا ، والتي تحتوي على مركبات مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة.

يعد دمج هذه الأطعمة في الوصفات والوجبات اليومية أمرًا سهلًا من خلال مجموعة كبيرة من الوصفات المتوفرة عبر الإنترنت وفي كتب الطبخ.

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