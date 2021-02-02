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رياضة

التعادل السلبي يسيطر على أول ربع ساعة من مباراة الزمالك وغزل المحلة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 05:26 م
الزمالك
الزمالك
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محمد السعيد - كيرلس صلاح- عز حسين- احمد رمضان
سيطر التعادل السلبي على أول ربع ساعة من مباراة الزمالك وغزل المحلةـ، التي تقام حاليا على ملعب غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

بدأ المحلة المباراة ضاغطا واستطاع الوصول إلى مرمى محمد أبو جبل حارس الزمالك مرتين لكن دون خطر يذكر.

وشن الزمالك أولى هجماته على غزل المحلة في الدقيقة 11 ، من تمريرة من أوباما لـ ابو الفتوح الذي فشل في استلامتها لتخرج ضربة مرمى.

وسد ساسي كرة من مسابقة  بعيدة في الدقيقة 14، كادت تخدع حارس المحلة لكنه أمسك بها في النهاية.

وبدأ الزمالك المباراة بالتشكيل التالي:


حراسة المرمى : محمد أبو جبل 

خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود علاء - محمد عبد الغني - حازم إمام 

خط الوسط : طارق حامد - إمام عاشور - فرجاني ساسي - أحمد سيد زيزو - أشرف بنشرقي 

خط الهجوم: يوسف أوباما

بينما بدا غزل المحلة اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى : عمرو شعبان  
خط الدفاع : فتحي مبروك – أحمد عيد - محمد فتح الله – يحيى حامد
خط الوسط : أحمد اباظة – أشرف السيد – خالد رسلان – عبده يحيى –  هشام عادل
خط الهجوم: إسلام فؤاد
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