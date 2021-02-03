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ديني

ما سر صياح الديك وهل يرى الملائكة؟

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 08:03 ص
صياح الديك
صياح الديك
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محمد صبري عبد الرحيم
ما سر صياح الديك وهل يرى الملائكة ؟  استجابة الدعاء عند سماع صياح الديك ورد في حديث صحيح روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذَا سَمِعْتُمْ نُهَاقَ الحَمِيرِ فَتَعَوَّذُوا بالله مِنَ الشَّيْطانِ، فإنَّهَا رأتْ شَيْطانًا، وَإذا سَمِعْتُمْ صِياحَ الدّيَكَةِ فاسْأَلُوا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فإنَّها رأتْ مَلَكًا» (رواه البخاري مع الفتح، 6/ 350، برقم 3303، ومسلم، 4/ 2092، برقم 2729).

الدعاء عند سماع صياح الديك مستجاب عند الله تعالى، وحث الرسول -صلى الله عليه وسلم- على الدعاء عند سماع صياح الديكة.

ومن منن الله تالعى العظيمة على خلقه أن ألهم الديك معرفة الأوقات، وجعل له إدراكًا يستطيع أن يميز به أوقات الليل، فيقسط فيها صياحه تقسيطًا لا يكاد يخطئ، ويتوالى صياحه قبل الفجر وبعده سواء طال الليل أو قصر فكان ذلك عونا  لهم في تذكيرهم بالصلاة وإيقاظهم لها.


شرح الحديث:
قولُه صلَّى الله عليه وسلَّم: «إذا سمِعتُم صِيَاحَ الدِّيَكَةِ»، الدِّيَكةُ: جمعُ دِيكٍ، وهو ذكَر الدَّجاج، وللدِّيكِ خَصيصةٌ ليستْ لغيرِه من معرفةِ الوقت اللَّيليِّ؛ فإنَّه يُقسِّطُ أصواتَه فيها تَقسيطًا لا يكادُ يتفاوَتُ، ويُوالي صياحَه قبلَ الفَجرِ وبَعْدَه لا يكادُ يُخطئ، سواءٌ أطالَ اللَّيلُ أم قصُر.

وقولُه صلَّى الله عليه وسلَّم: «فاسألوا اللهَ مِن فضلِه»، أي: فادْعُوا أو اطلُبوا، أو قولوا: اللهمَّ إنَّا نسألُك من فَضلِك؛ «فإنَّها رأتْ ملَكًا»، أي: فإنَّ الملائكةَ حاضرةٌ حينئذٍ، فيَدْعو رَجاءَ تأمينِ الملائكةِ على دُعائِه واستغفارِهم له وشهادتِهم له بالإخلاصِ؛ «وإذا سمِعتُم نَهِيقَ الحِمار»، أي: صوتَه المُنكَرَ، «فتعوَّذوا بالله من الشَّيطانِ»، أي: قولوا: أعوذُ بالله مِن الشَّيطانِ الرَّجيم، «فإنَّه رأى شيطانًا»، أي: يكونُ الشَّيطانُ حاضرًا عند ذلك، فيتعوَّذ باللهِ خوفًا من شرِّه.

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