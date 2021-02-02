قافلة الأوقاف الدعوية بالسودان تصل إلى ولاية النيل الأبيض

وصلت عصر اليوم الثلاثاء قافلة الأوقاف الدعوية من الأئمة والواعظات إلى ولاية النيل الأبيض جنوبي دولة السودان الشقيقة ، وكان في استقبال القافلة بمدينة عسلاية بولاية النيل الأبيض على حمد محمد مدير مكتب والي ولاية النيل الأبيض ، والشيخ بلال ضو البيت أمين عام جمعية القرآن الكريم ، والدكتور محمد عبد الرحمن نائب الأمين العام لجمعية القرآن الكريم ، والدكتور محمد محمود الخليفة مدير عام الأوقاف بالولاية ، أمل ياسين سر الختم مدير عام الحج والعمرة بالولاية وعدد من الدعاة السودانيين.



وتضم قافلة الأوقاف كلا من الدكتور عمرو الكمار ، والشيخ محمد رجب ، والواعظة عبير أنور ، والواعظة دينا الجدامي ، والدكتور الزبير محمد علي مدير مركز التحصين الفكري بالخرطوم وعدد من الأئمة السودانيين وعدد من الواعظات السودانيات.