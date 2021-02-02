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ديني

قافلة الأوقاف الدعوية بالسودان تصل إلى ولاية النيل الأبيض

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 06:16 م
صدى البلد
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عبد الرحمن محمد
وصلت عصر اليوم الثلاثاء  قافلة الأوقاف الدعوية من الأئمة والواعظات إلى ولاية النيل الأبيض جنوبي دولة السودان الشقيقة ، وكان في استقبال القافلة بمدينة عسلاية بولاية النيل الأبيض  على حمد محمد مدير مكتب والي ولاية النيل الأبيض ، والشيخ بلال ضو البيت أمين عام جمعية القرآن الكريم ، والدكتور محمد عبد الرحمن نائب الأمين العام لجمعية القرآن الكريم ، والدكتور محمد محمود الخليفة مدير عام الأوقاف بالولاية ، أمل ياسين سر الختم مدير عام الحج والعمرة بالولاية وعدد من الدعاة السودانيين.

وتضم قافلة الأوقاف كلا من الدكتور عمرو الكمار ، والشيخ محمد رجب ، والواعظة عبير أنور ، والواعظة دينا الجدامي ، والدكتور الزبير محمد علي مدير مركز التحصين الفكري بالخرطوم وعدد من الأئمة السودانيين وعدد من الواعظات السودانيات.

جدير بالذكر أن القافلة ستستمر لمدة ستة أيام بولايتي النيل الأبيض وشمال كردفان ، ومن المقرر أن يقيم الوفد عددًا من الفعاليات الدعوية والمحاضرات والندوات واللقاءات مع القيادات الدينية والمسئولين في هاتين الولايتين.
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