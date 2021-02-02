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رياضة

العميد يعلن قائمة الاتحاد السكندري استعدادا لمواجهة المقاصة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 06:21 م
حسام حسن المدير الفني
حسام حسن المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري
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حسام الحارتي
أعلن حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري عن قائمة فريقه لمباراة مصر المقاصة في المباراة المؤجلة من منافسات الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها غدا الأربعاء  في الساعة الثانية والنصف عصرًا.

وجاءت قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة غزل المحلة كالتالي:-

محمد صبحي، صبحي سليمان، محمد عطوة، السيد سالم، داميون لوي، صبري رحيل ،مروان النجار، مروان عطية، خالد الغندور،هشام صلاح، حسام عاشور، محمد الصباحي، عبد الغني محمد، أحمد حجي، إيمانويل أوكوي، أحمد راشد، عمار حمدي، كريم الديب، كريم ممدوح، ويليامز روماريو، رزاق سيسيه، خالد قمر.

وعاد الاتحاد السكندري لمنافسات الدوري الممتاز بعد غياب دام 20 يوما بسبب تفشي فيروس كورونا بين لاعبي الفريق.

وأصيب 16 لاعبا من الفريق والجهاز الفني مما أدى إلى تأجيل ثلاث مباريات وهي "إنبي ومصر المقاصة وغزل المحلة".

وبعد تأجيل ثلاث مباريات خضع الفريق بأكمله لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا واثبتت المسحة سلبية كلًا من: 
سيسيه، روماريو، أحمد راشد، عماد السيد، محمود رزق، حسام عاشور، خالد قمر، كريم يحيى، كريم ممدوح، أحمد حجى، هشام صلاح، فوزي الحناوي، مصطفى إبراهيم.

وإيجابية مسحة كلًا من:
محمد عطوة، أحمد نبيل مانجا، عبدالسميع (سيمو)، وأيضا عماد المندوه مدرب حراس المرمى.

وأعادت المسحة الطبية الأخيرة الامل للعميد حسام حسن المدير الفني للفريق ليواجه مصر المقاصة 

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