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ديني

خالد الجندي: الحياء الفارق الحقيقي بين الإنسان والحيوان.. فيديو

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 06:40 م
خالد الجندي
خالد الجندي
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محمد شحتة
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الحياء هو قصة الحياة الآدمية وقصة الحضارة الإنسانية والفارق الحقيقي بين الإنسان والحيوان.


وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن الحياء يجعل المرء ينقبض من فعل ما يسوء، ويمنع المرء من فعل ما يُعاب، كما أنه يحجب صاحبه عن فعل ما يُلام عليه.


وتابع:" الحياء هو أهم شعبة من شعب الإيمان، وما خالط شيئًا إلا زانه وما فارق شيئًا إلا شانه وهو قصة الإنسانية التي دارت عليها قصة الصراع الحضاري بين الإنسان والشيطان، معقبًا: "يجب أن ننتبه لهذه القضية لأن الأمر يخصنا جميعًا".


البعض يخاف من كاميرات المراقبة أكثر من الله
قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الحياء ليس معناه الاستحياء من الناس فقط، لكن يجب أن تستحي من الله تعالى، موضحا: "البعض يرتكب الكثير من الموبقات ويخوض فى الأعراض دون أن يراه الناس، لكنه لا يخاف الله".


وأضاف الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء: "البعض يخاف من كاميرات المراقبة أكثر مما يخاف من ربنا، تلاقيه ماشى مظبوط فى الشارع، ويعمل الشغل بضمير عشان الكاميرا، وبعيدا عنها يفعل ما يشاء، دون خوف من الله، وهذا يقدح فى العقيدة، كل واحد لازم يسأل نفسه مين اللى نخاف منه الكاميرا ولا ربنا".
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