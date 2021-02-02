فعالة أم لا.. أبرز الأعراض الوارد حدوثها عند استخدام لقاحي سينوفارم واسترازينيكا

يأمل ملايين الأشخاص حول العالم في تلقي تطعيم ضد فيروس كورونا ، بعد طرح العديد من اللقاحات، ولكن تجري العديد من الاقاويل حول ما يمكن ان تسببه اللقاحات من اضرار.





ويريد الأشخاص حماية أنفسهم من العدوى ، لكنهم يخشون الآثار الجانبية المحتملة للتطعيم، لديهم شكوك حول ما إذا كانت اللقاحات آمنة ام لا، بالنظر إلى وتيرة التطور السريعة ، وما إذا كانت الآثار الجانبية المحتملة قد تمت دراستها بشكل مناسب.





ومن أشهر اللقاحات التي أجرت حولها الكثير من الأقاويل هما سينوفارم واسترازينيكا ، ولكن العلماء اضافوا ان من الطبيعي حدوث تفاعلات معينة بعد التطعيم: قد يكون هناك احمرار أو تورم أو ألم حول موقع الحقن، والتعب والحمى والصداع وألم الأطراف في الأيام الثلاثة الأولى بعد التطعيم.





وعادة ما تكون تفاعلات اللقاح الطبيعية خفيفة وتهدأ بعد بضعة أيام، لأن اللقاح يعمل ، ويحفز جهاز المناعة ، ويشكل الجسم أجسامًا مضادة للعدوى التي يتم اصطناعها بالتطعيم فقط.





وكشف موقع dw ابرز الأثار الجانبية الناتجة عن بعض اللقاحات..





لقاح Biontech-Pfizer خلال مرحلة الموافقة ، لم تحدث أي آثار جانبية خطيرة للقاح BNT162b2 الذي طورته شركتا BioNTech الألمانية و Pfizer الأمريكية، كانت تفاعلات التطعيم النموذجية مثل التعب والصداع أقل تواترا وأضعف عند المرضى الأكبر سنا.



