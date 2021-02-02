فعالة أم لا.. أبرز الأعراض الوارد حدوثها عند استخدام لقاحي سينوفارم واسترازينيكا

يأمل ملايين الأشخاص حول العالم في تلقي تطعيم ضد فيروس كورونا، بعد طرح العديد من اللقاحات، ولكن تجري العديد من الاقاويل حول ما يمكن ان تسببه اللقاحات من اضرار.
ويريد الأشخاص حماية أنفسهم من العدوى ، لكنهم يخشون الآثار الجانبية المحتملة للتطعيم، لديهم شكوك حول ما إذا كانت اللقاحات آمنة ام لا، بالنظر إلى وتيرة التطور السريعة ، وما إذا كانت الآثار الجانبية المحتملة قد تمت دراستها بشكل مناسب.
ومن أشهر اللقاحات التي أجرت حولها الكثير من الأقاويل هما سينوفارم واسترازينيكا، ولكن العلماء اضافوا ان من الطبيعي حدوث تفاعلات معينة بعد التطعيم: قد يكون هناك احمرار أو تورم أو ألم حول موقع الحقن، والتعب والحمى والصداع وألم الأطراف في الأيام الثلاثة الأولى بعد التطعيم.
وعادة ما تكون تفاعلات اللقاح الطبيعية خفيفة وتهدأ بعد بضعة أيام، لأن اللقاح يعمل ، ويحفز جهاز المناعة ، ويشكل الجسم أجسامًا مضادة للعدوى التي يتم اصطناعها بالتطعيم فقط.
وكشف موقع dw ابرز الأثار الجانبية الناتجة عن بعض اللقاحات..
لقاح Biontech-Pfizer
خلال مرحلة الموافقة ، لم تحدث أي آثار جانبية خطيرة للقاح BNT162b2 الذي طورته شركتا BioNTech الألمانية و Pfizer الأمريكية، كانت تفاعلات التطعيم النموذجية مثل التعب والصداع أقل تواترا وأضعف عند المرضى الأكبر سنا.
لقاح AstraZeneca
في شركة AstraZeneca البريطانية السويدية ، تسبب حادث وقع خلال التجارب السريرية في سبتمبر في ضجة لأن شخصًا واحدًا أصيب بالتهاب في النخاع الشوكي بعد التطعيم، وتوقفت التجربة لفترة وجيزة ، حتى قررت لجنة مستقلة من الخبراء أن الالتهاب ربما لا علاقة له بالتطعيم.
وبخلاف ذلك ، تحدث تفاعلات التطعيم النموذجية مثل الألم في موقع الحقن وآلام العضلات والصداع والتعب
و مع لقاح AstraZeneca، ، كانت تفاعلات اللقاح أقل تواترًا وأكثر اعتدالًا عند كبار السن.
لقاح موديرنا
لقاح mRNA-1273 من شركة Moderna الأمريكية لقاح جيني مشابه جدًا من حيث المبدأ للقاح من BioNTech / Pfizer.
وخلال التجارب السريرية ، تحمل المشاركون اللقاح جيدًا ، وفقًا لجهة التصنيع وسلطات الاختبار، وكانت تفاعلات التطعيم المعتادة خفيفة أو معتدلة ولم تدم طويلًا، ومع ذلك ، فإن ما يقرب من 10 ٪ ممن تم تطعيمهم بـ mRNA-1273 يعانون من التعب ، وفقًا لتقرير مؤقت صادر عن لجنة مراقبة مستقلة.
لقاح Sputnik V الروسي
في وقت مبكر من أغسطس 2020 ، تمت الموافقة على لقاح الناقل Gam-COVID-Vac (Sputnik V) في روسيا ، ولكن دون انتظار تجارب المرحلة الثالثة التي تشمل عشرات الآلاف من الأشخاص،و يستخدم Sputnik V نوعين من الفيروسات الغدية المعدلة بشكل مختلف (rAd26-S و rAd5-S).