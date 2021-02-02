بيان عاجل لـ ألمانيا بعد نجاح لقاح سبوتنيك الروسي

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، أن ألمانيا ستستخدم لقاح سبوتنيك الروسي لو اجتاز اختبارات الفاعلية والأمان، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.





وأكدت ميركل أن ألمانيا منفتحة على التعامل مع كل اللقاحات شرط فاعليتها وسلامتها.





يأتي ذلك بعدما أعلنت مجلة "لانسيت" الطبية العالمية المرموقة، أن لقاح فيروس كورونا الروسي "Sputnik V " فعال بنسبة 91.6٪ ضد أعراض فيروس كورونا.





وأكدت المجلة أن اللقاح سوبتيك فاعل بنسبة 100٪ في الوقاية من الأمراض الشديدة، وفقًا لتحليل مؤقت لبيانات المرحلة الثالثة التجريبية التي نشرت في المجلة الطبية اليوم الثلاثاء.





وتتضمن التجربة السريرية العشوائية المزدوجة بيانات عن 19866 مشاركًا، منهم 14964 تلقوا اللقاح و 4902 تلقوا العلاج الوهمي، حي كان هناك 78 حالة إصابة بـ Covid-19 بين المشاركين، وتلقى 16 منهم فقط اللقاح.





وحصل الباقون على دواء وهمي لا يفعل شيئًا، وشملت التجربة 2،144 شخصًا فوق سن الستين.





وكشف تحليل فرعي أجري على هذه المجموعة أن اللقاح كان جيد التحمل وكان له فعالية مماثلة بنسبة 91.8٪.



