ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عبده يحيى: الفوز على الزمالك جاء فى توقيت مهم.. وتدربت على كرة الهدف من يومين

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 07:58 م
الزمالك والمحلة
الزمالك والمحلة
Advertisements
محمد رشاد
كشف عبده يحيى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة عن تدربه على هدفه في شباك الزمالك خلال مباراة الفريقين وذلم أثناء التدريبات فى الأيام الماضية .

وقال عبده يحيى عبر إذاعة الشباب والرياضة: "تدربت على هدفي في الزمالك قبل المباراة بيومين والتزمت بتعليمات المدرب في التمركز أثناء الهجمة" ، خالد عيد المدير الفني قال لنا طبيعي أن يدخل مرمانا أهدافا في أي وقت، ولكن علينا إكمال المباراة للنهاية والسعي للتعادل وإذا خسرنا لا يوجد مشكلة".

وأتم تصريحاته "الفوز على الزمالك جاء في توقيت مهم جدا لنا".

وألحق فريق غزل المحلة بضيفه الزمالك الهزيمة الأولى في الموسم الحالي وتغلب عليه بنتيجة 2-1 مساء الثلاثاء في الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري الممتاز.

وبات هذا الانتصار هو الأول للمحلة على الزمالك منذ 11 عامًا، حيث يعود آخر فوز لـ"زعيم الفلاحين" على الفارس الأبيض إلى عام 2009.

وكان غزل المحلة فاز على الزمالك يوم 25 نوفمبر 2009 في لقاء الدور الأول للدوري المصري لموسم 2009/2010 بهدف نظيف سجله محمد العتراوي من ركلة جزاء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بالأرقام.. المحلة يحقق أول فوز له بالدوري الممتاز منذ 2196 يوما

بعد إهدار العديد من الفرص .. فرجاني ساسي يحرز الهدف الأول لـ الزمالك في شباك زعيم الفلاحين

زعيم الفلاحين يستذئب أمام الزمالك.. عبده يحيى يتعادل لـ فريقه بعد 5 دقائق من تقدم الملكي

الزمالك وغزل المحلة يتصدر تويتر بعد تعادل زعيم الفلاحين

يا فرحة ما تمت.. فرجاني ساسي يطرد بعد تسجيله هدفا بـ لقاء الزمالك والمحلة

أول فوز في الدوري.. زعيم الفلاحين يهزم الزمالك بـ ثنائية

ترشيحاتنا

بـ فستان جذاب.. ليلى أحمد زاهر تستعرض جمالها على إنستجرام

مساعد وزير الخارجية الأسبق يكشف تفاصيل زيارة رئيس الكونغو لمصر.. فيديو

بعد زيادة الأسعار.. تعرف على مواصفات الثنائي شيري تيجو 3 و7 موديل 2021

بصوت مدحت شلبي .. تعليق ناري من تامر أمين على مباراة الزمالك والمحلة

أسامة ربيع: خط ميناء إيلات عسقلان لن يكون مفيدا في النقل إلى أوروبا

وزير الري الأسبق يكشف الخطوط الحمراء لـ مصر في مفاوضات سد النهضة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الزيادة الأخيرة.. مقارنة بين إم جي 5 و شيري أريزو 5 موديل 2021

نشرة المرأة والصحة.. دراسة تكشف بخاخ أنف يقلل أعراض الإصابة بـ كورونا.. شاهد أجرأ إطلالات ميريهان حسين هذا الأسبوع

بروتون تعلن عن أسعار إكسورا موديل 2020 الجديدة فى مصر