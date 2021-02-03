نوع مهمل من الحبوب يساعد فى خفض الكوليسترول

خفض الكولسترول والمساعدة على إنقاص الوزن ومحاربة مشاكل الجهاز الهضمى إليك أبرز فوائد تناول ملعقة من الحمص يوميا أو ضافتها لأطباق طعامك يقدمها موقع بولد سكاى الهندى فوائد صحية غير متوقعه لتناول حبوب الحمص أبرزها





1. يخفض الكولسترول





هي مصدر كبير للألياف الخافضة للكوليسترول. تُظهر الألياف تأثيرًا إيجابيًا على مستويات الكوليسترول من خلال خفض الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار في الجسم.





كما أن وجود الفيتامينات والمعادن المتعددة مثل فيتامين ب والبوتاسيوم والمغنيسيوم في الحمص تساعد على على زيادة نسبة الكولسترول الجيد ويفيد القلب





2. يساعد في إنقاص الوزن





الحمص منخفضة في الدهون ونسبة عالية من البروتين والألياف الغذائية. عند تناولها ، فإنها تساعدك على فقدان دهون البطن عن طريق تقليل الشهية ، والحفاظ على ميكروبيوم الأمعاء المتوازن وتعزيز الصحة العامة للجهاز الهضمي.





3. يستقر مستويات الجلوكوز





الحمص غني بالألياف والبروتينات والمواد الكيميائية النباتية مثل الفلافونويد والفينول والعفص والقلويدات. لديهم خصائص مضادة لمرض السكر ، ومضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات تساعد على إدارة مستويات الجلوكوز والحفاظ على صحة البنكرياس من التأثير الضار للجذور الحرة. هذا يساعد في إدارة مرض السكري أو منع مخاطره.





4. يمنع الإمساك





الأطعمة الغنية بالألياف مفيدة لحركة الأمعاء والبكتيريا المعوية. فهي تساعد في زيادة حجم البراز وتقلل من خطر الإصابة بالإمساك. تساعد الكمية الجيدة من المعادن وفيتامين ب والبروتين في الحمص أيضًا في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي ومنع المشاكل ذات الصلة مثل انتفاخ البطن ومشاكل المعدة.





5. جيد للقلب





تعمل المركبات الفينولية مثل الفلافونويد والإيسوفلافون في البازلاء البيضاء كمضادات أكسدة قوية وتساعد في الحفاظ على صحة القلب من تأثير أمراض الإجهاد التأكسدي المختلفة مثل تصلب الشرايين والسكتة الدماغية. تساعد الألياف الموجودة في هذا الطعام أيضًا على خفض مستويات الكوليسترول ومنع ارتفاع ضغط الدم.





6. يمنع فقر الدم





مليئة بالحديد. فهي تساعد على زيادة تركيز الهيموجلوبين وخلايا الدم الحمراء في الجسم وتمنع خطر الإصابة بفقر الدم ، وهو مرض ناجم عن نقص الحديد. كما أنه يساعد في محاربة أعراض نقص الحديد مثل التعب والضعف.