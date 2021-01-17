طريقة عمل كفتة الحمص بوصفات متنوعة للشيف شربيني

تعد كفتة الحمص من ألذ الاكلات التى يمكن تقديمها على مائدة السفرة المصرية بطرق متعددة.. لذا نقدم لكم طريقة عمل كفتة الحمص بـ 3 وصفات متنوعة لترضى جميع الاذواق على طريقة الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سى بى سى سفرة.
مقادير كفتة بالحمص على الفحم:
لحم مفروم
حمص
بصل
بهارات
جوزة الطيب
قرفة
ملح – فلفل
زيت
طريقة عمل كفتة بالحمص على الفحم:
* اطحني الحمص حتى يتحول إلى بودرة وأضيفيه الى اللحم وأضيفي البصل المفروم والبهارات ثم ابدأي في العجن.
* استخدمي الكبة الكهربائية لعجن اللحم حتى يصبح طريا ومتماسكا وشكلي اللحم على هيئة أصابع.
* في طاسة على النار ضعي اصابع الكفتة مع قليل من الزيت ثم ضعي معها قطعة فحم في ورق المونيوم وغطيها حتى تنضج ومن الممكن وضع اللحم في اسياخ وشويها على الفحم مباشرة ثم قدميها.
طريقة عمل كفتة هندية بالسبانخ للشيف شربيني
مقادير كفتة هندية بالسبانخ:
كزبرة ناشفة
حمص
بصل
دبس
رمان
سبانخ
جراماسالا
ملح فلفل
كزبرة خضراء
طماطم
زيت ذرة
كمون
كارى
كركم
فلفل
احمر حار
فلفل الوان
فريش
زنجبيل
طريقة عمل كفتة هندية بالسبانخ:
* اخلطى الحمص مع التوابل والاعشاب فى الكبة ثم تكور وتحمر فى الزيت.
طريقة عمل الصوص:
* شوحى الثوم و الزنجبيل و البصل مع الزيت وافرمى الطماطم و تضاف الى الخليط ثم ضعى الفلفل الحار و السبانخ والفلفل الالوان وأضيفى دبس الرمان و يمكن ان تضاف الكفتة الى الصوص لتكمل تسوية ثم تقدم.
طريقة عمل كفتة بالحمص
مقادير كفتة بالحمص:
لحم
بصل
حمص مسلوق
ثوم
فلفل أخضر حار
شبت
بقدونس
بقسماط
بهارات – كمون
طماطم
ماء
قرفة
زيت
ملح– فلفل أسود
طريقة عمل كفتة بالحمص:
* افرمى البصل والثوم وقرن فلفل حار
* أضيفى الخليط للحمة المفرومة والبقسماط والبهارات والكمون والملح والفلفل الأسود والقليل من القرفة و قطعى اللحمة المفرومة لكرات صغيرة.
* شوحى البصل والثوم مفرومين فى زيت زيتون على النار وأضيفى القليل من الزبدة و أضيفى للبصل والثوم المفرومين كرات اللحمة المفرومة.
* انزعى ذر الطماطم وشرحى قشرتها وضعيها فى الماء الساخن لمدة 20 ثانية ثم ضعيها فى الماء البارد وانزعى قشرتها وقطعيها بدون بذر وأضيفيها للكفتة على النار.
* قطعى البقدونس والشبت وأضيفيهما للكفتة و أضيفى الحمص المسلوق وقرن فلفل حار مقطع.
* أضيفى القليل من الماء واتركيها لتنضج و ضعى الكفتة فى طاجن وأدخليها الفرن وزينى الكفتة بالبقدونس والفلفل الأحمر.