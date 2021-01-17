ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طريقة عمل كفتة الحمص بوصفات متنوعة للشيف شربيني

الأحد 17/يناير/2021 - 04:31 م
اسماء محمد
تعد كفتة الحمص من ألذ الاكلات التى يمكن تقديمها على مائدة السفرة المصرية بطرق متعددة.. لذا نقدم لكم طريقة عمل كفتة الحمص بـ 3 وصفات متنوعة لترضى جميع الاذواق على طريقة الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سى بى سى سفرة.

مقادير كفتة بالحمص على الفحم:
لحم مفروم
حمص 
بصل 
بهارات 
جوزة الطيب 
قرفة 
ملح – فلفل 
زيت

طريقة عمل كفتة بالحمص على الفحم:
* اطحني الحمص حتى يتحول إلى بودرة وأضيفيه الى اللحم وأضيفي البصل المفروم والبهارات ثم ابدأي في العجن.
* استخدمي الكبة الكهربائية لعجن اللحم حتى يصبح طريا ومتماسكا وشكلي اللحم على هيئة أصابع.
* في طاسة على النار ضعي اصابع الكفتة مع قليل من الزيت ثم ضعي معها قطعة فحم في ورق المونيوم وغطيها حتى تنضج ومن الممكن وضع اللحم في اسياخ وشويها على الفحم مباشرة ثم قدميها.

طريقة عمل كفتة هندية بالسبانخ للشيف شربيني
مقادير كفتة هندية بالسبانخ:
كزبرة ناشفة
حمص 
بصل
 دبس
 رمان 
سبانخ 
جراماسالا 
ملح فلفل 
كزبرة خضراء
 طماطم
 زيت ذرة 
كمون 
كارى 
كركم 
فلفل 
احمر حار 
فلفل الوان
فريش 
زنجبيل 

طريقة عمل كفتة هندية بالسبانخ:
* اخلطى الحمص مع التوابل والاعشاب فى الكبة ثم تكور وتحمر فى الزيت.

طريقة عمل الصوص:
* شوحى الثوم و الزنجبيل و البصل مع الزيت وافرمى الطماطم و تضاف الى الخليط ثم ضعى الفلفل الحار و السبانخ والفلفل الالوان وأضيفى دبس الرمان و يمكن ان تضاف الكفتة الى الصوص لتكمل تسوية ثم تقدم.

طريقة عمل كفتة بالحمص
مقادير كفتة بالحمص:
لحم 
بصل 
حمص مسلوق 
ثوم 
فلفل أخضر حار
 شبت 
بقدونس 
بقسماط 
بهارات – كمون
طماطم 
ماء 
قرفة 
زيت 
ملح– فلفل أسود

طريقة عمل كفتة بالحمص:
* افرمى البصل والثوم وقرن فلفل حار

* أضيفى الخليط للحمة المفرومة والبقسماط والبهارات والكمون والملح والفلفل الأسود والقليل من القرفة و قطعى اللحمة المفرومة لكرات صغيرة.

* شوحى البصل والثوم مفرومين فى زيت زيتون على النار وأضيفى القليل من الزبدة و أضيفى للبصل والثوم المفرومين كرات اللحمة المفرومة.

* انزعى ذر الطماطم وشرحى قشرتها وضعيها فى الماء الساخن لمدة 20 ثانية ثم ضعيها فى الماء البارد وانزعى قشرتها وقطعيها بدون بذر وأضيفيها للكفتة على النار.

* قطعى البقدونس والشبت وأضيفيهما للكفتة و أضيفى الحمص المسلوق وقرن فلفل حار مقطع.

* أضيفى القليل من الماء واتركيها لتنضج و ضعى الكفتة فى طاجن وأدخليها الفرن وزينى الكفتة بالبقدونس والفلفل الأحمر.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

طريقة عمل بامية بالموزة الضأن

4 طرق غير تقليدية لعمل المحشى للشيف شربيني.. أغربها الشبت

بـ 3 وصفات.. طريقة عمل طاجن لسان العصفور للشيف شربيني

لعشاق الأكلات اللبنانية.. سفرة كاملة بـ3 وصفات.. المدخن وكبة بالزيتون والتبولة

طريقة عمل كفتة البطاطس بوصفات متنوعة

لومبتعرفيش تطبخيها.. طريقة عمل السبانخ بوصفات متنوعة

ترشيحاتنا

أستاذ أمراض صدرية: حالة واحدة تؤكد إصابة الشخص بـ كورونا .. تعرف عليها

تفحمت سيارته.. تفاصيل مصرع منتج فني شهير على محور 26 يوليو

رغم اعتذار مترجم باتشيكو.. بتروسبورت يجدد رفضه استضافة مباراة الزمالك والجونة

بينهم بديع والشاطر وورثة مرسي .. تفاصيل نقل أموال 89 قيادة إخوانية لخزانة الدولة

ثمار التعاقدات الضخمة .. وزير النقل يعلن وصول 19 عربة سكة حديد جديدة للركاب إلى ميناء الإسكندرية

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وداعا للكرش.. 5 تمارين تقضي على دهون البطن بسرعة

رئيس وزراء صباحا ومربي أطفال مساء.. بوريس جونسون وابنه يشعلان السوشيال ميديا في بريطانيا.. صور

ظهور أودي S8 موديل 2022 أثناء اختبارها استعدادا للتدشين