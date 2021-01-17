طريقة عمل كفتة الحمص بوصفات متنوعة للشيف شربيني

تعد كفتة الحمص من ألذ الاكلات التى يمكن تقديمها على مائدة السفرة المصرية بطرق متعددة.. لذا نقدم لكم طريقة عمل كفتة الحمص بـ 3 وصفات متنوعة لترضى جميع الاذواق على طريقة الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سى بى سى سفرة.

مقادير كفتة بالحمص على الفحم:

لحم مفروم

حمص

بصل

بهارات

جوزة الطيب

قرفة

ملح – فلفل

زيت



طريقة عمل كفتة بالحمص على الفحم:

* اطحني الحمص حتى يتحول إلى بودرة وأضيفيه الى اللحم وأ ضيفي البصل المفروم والبهارات ثم ابدأي في العجن.

* استخدمي الكبة الكهربائية لعجن اللحم حتى يصبح طريا ومتماسكا و شكلي اللحم على هيئة أصابع.

* في طاسة على النار ضعي اصابع الكفتة مع قليل من الزيت ثم ضعي معها قطعة فحم في ورق المونيوم وغطيها حتى تنضج و

من الممكن وضع اللحم في اسياخ وشويها على الفحم مباشرة ثم قدميها.