رئيس بنك مصر يزف بشرى سارة للمصريين عن سعر الفائدة.. فيديو

قال محمد الأتربي رئيس بنك مصر، إنه لم يحدث تخفيض في سعر الفائدة الان، و شهادات الـ 3 سنوات بفائدة 11 % كما هي. على





أضاف محمد الأتربي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، أن بنك مصر والأهلي لم يخفضا قيمة شهادات الادخار، ولكن بنك الاستثمار القومي أوقف الشهادات التي كان يطرحها نيابة عنه البنك الاهلي ".





يعتبر البنك الاهلى من اكثر البنوك المصرية التى تحظى باهتمام ملايين المواطنين فى شتى المحافظات ولا سيما ما يخص شهادات الادخار الخاصة به .

فى السطور القادمة نوضح اخر نسب فائدة بالبنك الاهلى المصرى كالاتى :

شهادة الادخار البلاتينية 3 سنوات، نسبة الفائدة 11% يصرف العائد شهريًا.

شهادة الادخار البلاتينية 5 سنوات، نسبة الفائدة 10.25% سنويًا ويصرف العائد شهريًا.

شهادة استثمار (أ) ذات العائد التراكمي عشر سنوات، نسبة الفائدة 9.5% سنويًا ويصرف مع نهاية آجال الشهادة.

شهادة الاستثمار (ب) ذات آجال سنة، نسبة الفائدة 6% سنويا، ويصرف العائد شهريًا.

شهادة الاستثمار (ب) ذات آجال سنتين، تمنح عائدًا سنويًا 6.5% ويصرف العائد كل 3 شهور.

شهادة الاستثمار (ب) ذات آجال ثلاث سنوات: بعائد سنوي 9% ويصرف كل 3 شهور.