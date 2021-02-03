فى 14 يوما.. أسرع رجيم لتخسيس البطن

لتخسيس البطن وفقدان الوزن بأقل مجهود إليك رجيم لحرق الدهون وفقدان الوزن دون جدوى برجيم خارق يقدمه موقع بولد سكاى الهندى.
بسرعة وتحويل جسمك لماكينة حرق دهون إليك خطة الرجيم لمدة 14 يوم
الاسبوع الاول
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الإفطار من 7 إلى 10 صباحًا..
كوب شاى بحليب خالى الدسم +بيضة مسلوقة + توست سن
الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرا
2 قطعة من فيليه سمك مشوي
أو 2 شريحة لحم مشوي
أو فيليه مشوي
+ 3 ملاعق أرز
أو 3 ملاعق مكرونة
+ سلطة
بعد الغذاء ساعتين
كوب من بذور الكتان
العشاء .. قبل النوم بساعتين
ثمرة فاكهة
الاسبوع الثانى
الإفطار من 7 إلى 10 صباحًا:
بيضة مسلوقة + 1 توست سن + جبن أبيض بدون دسم 5 جرام
سناك بعد الفطار ب3 ساعات..
طبق شوفان بلبن خالي الدسم
الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرًا
2 شريحة فيليه مشوي +3 ملاعق مكرونة
أو
طبق خضار سوتيه + 4 ملاعق أرز
أو
ربع فرخة مشوية + طبق سلاطة
سناك بعد الغذاء ساعتين
ثمرة فاكهة
العشاء .. قبل النوم بساعتين
كوب زبادي خالي الدسم +ثمرة فاكهة