نوع من البقول يحارب تشوهات الجنين

إليك أبرز فوائد تناول العدس وفقا لموقع بولد سكاى الهندى: فوائد عديدة لتناول العدس لصحتك فهو غنى بالفيتامينات والمعادن والبروتينات والألياف لذا يعد غذاء مثاليا للمرأة الحامل ..

1. يمنع فقر الدم

عندما تكونين حاملًا ، ينتج الجسم المزيد من الدم لدعم نمو الطفل. إذا كنت لا تستهلك كمية كافية من الحديد ، فقد لا يتمكن جسمك من إنتاج عدد خلايا الدم الحمراء التي يحتاجها و لذلك ، ينصح النساء الحوامل بتناول العدس





2. يقلل من مخاطر العيوب الخلقية

العدس مصدر جيد لحمض الفوليك ، المعروف بمنع تطور العيوب الخلقية ويساعد حمض الفوليك أيضًا في تكوين خلايا جديدة في الجسم ويلعب أيضًا دورًا رئيسيًا في الحفاظ على مستويات الهوموسيستين لدى النساء الحوامل.





3. يقلل من ارتفاع ضغط الدم

يضمن المحتوى العالي من البوتاسيوم في العدس الدورة الدموية المناسبة واستقرار ضغط الدم. تعاني بعض الأمهات الحوامل من ارتفاع ضغط الدم ، مما قد يعرض الأم لخطر متزايد للإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وأمراض الكلى





. 4. يقلل من نوبة الصداع النصفي

من الشائع جدًا الإصابة بالصداع النصفي والصداع أثناء الحمل بسبب التغيرات الهرمونية المستمرة التي تحدث في الجسم. يمكن أن يحارب العدس نوبة الصداع النصفي لأنه مصدر جيد لفيتامينات ب





5. يمنع الإمساك

الإمساك حالة شائعة تواجهها معظم الأمهات الحوامل. العدس غني بالألياف التي تساعد في تخفيف حركات الأمعاء ، وبالتالي منع الإمساك. كما أنه يحارب اضطرابات الأمعاء. كما أنه يمد النساء الحوامل بمضادات الأكسدة والفيتامينات





6. يسيطر على نسبة السكر في الدم