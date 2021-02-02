نيرمين الفقى تشارك متابعيها بـ إطلالة جديدة.. شاهد

نشرت الفنانة نيرمين الفقي، صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
و حازت الصورة على اعجاب كبير من متابعيها وجاءت التعليقت كالاتى :
قمرررر وشيااااكة - قمرايه اللهم بارك - الجميلة أوى - عسل يا ناس والله
يذكر أن آخر مشاركات نيرمين الفقي كانت في حكاية "ما يطلبه المستمعون"، ضمن حكايات الجزء الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتك"، الذي عرض على قناتي MBC وON E.
مسلسل "نصيبي وقسمتك" بطولة نيرمين الفقي، ورانيا محمود ياسين، وإيهاب فهمي، ومحمد عادل، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج أكرم فريد.