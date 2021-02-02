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فن

نيرمين الفقى تشارك متابعيها بـ إطلالة جديدة.. شاهد

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 09:36 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشرت الفنانة نيرمين الفقي، صورة جديدة لها،  عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

و حازت الصورة على اعجاب كبير من متابعيها وجاءت التعليقت كالاتى : 

قمرررر وشيااااكة - قمرايه اللهم بارك  - الجميلة أوى - عسل يا ناس والله 


يذكر أن آخر مشاركات نيرمين الفقي كانت في حكاية "ما يطلبه المستمعون"، ضمن حكايات الجزء الثالث من ‏مسلسل ‏‏"نصيبي ‏وقسمتك"، ‏الذي عرض على قناتي MBC وON E.

مسلسل ‏‏"نصيبي ‏وقسمتك" بطولة نيرمين الفقي، ورانيا محمود ياسين، وإيهاب فهمي، ومحمد عادل، وتأليف ‏عمرو ‏محمود ‏ياسين، ‏وإخراج أكرم فريد.

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