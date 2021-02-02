ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الخلاف السياسي ليس جريمة.. فرنسا تطالب روسيا بالإفراج الفوري عن نافالني

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 09:25 م
أليكسي نافالني
أليكسي نافالني
Advertisements
شيماء مصطفى
طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، روسيا، بالإفراج الفوري عن المعارض الروسي أليكسي نافالني بعد الحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات ونصف سنة مع الشغل.

وقال ماكرون في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" اليوم، الثلاثاء، "إدانة أليكسي غير مقبولة.. الخلاف السياسي ليس جريمة".

ودعا إلى الإفراج عن نافالني فورًا، مؤكدا أن احترام حقوق الإنسان مثل احترام الحرية والديمقراطية اي غير قابلة للتفاوض.

وكانت محكمة "سيمونوفسكي" بموسكو، قضتت اليوم الثلاثاء، بإلغاء الحكم الصادر بحق المعارض الروسي، أليكسي نافالني، واستبداله بحكم بالسجن 3 سنوات ونصف مع الشغل.

وبحسب وكالة "نوفوستي" الروسية، فإن قرار المحكمة لم يدخل حيز التنفيذ بعد، حيث يمكن للنيابة ونافالني الاستئناف على القرار خلال 10 أيام.

وجرت المحاكمة وسط تدابير أمنية مشددة في الشوارع المحيطة بمبنى المحكمة، حيث قامت الشرطة باحتجاز عدد من المحتجين خالفوا تعليمات الجهات الأمنية.

وتحدثت مصادر حقوقية عن أكثر من 200 موقوف، في حين ذكرت وكالة "نوفوستي" نقلا عن مراسل لها في الموقع أن حالات الاحتجاز نادرة ومعدودة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

اعتقال نافالني يثير غضب العالم.. هجوم دولي عنيف على روسيا.. وموسكو ترد

مسؤولون أوروبيون يدعون روسيا إلى إطلاق سراح المعارض نافالني

بعد قرار سجنه.. المعارض الروسي يدعو الشعب للنزول في مظاهرات ضد الحكومة

أول تعليق من الرئاسة الروسية على اعتقال نافالني والدعوات الغربية للإفراج عنه

الشرطة الروسية تلقي القبض على زوجة المعارض نافالني

الأمن يضبط أكثر من 2500 متظاهر.. احتجاجات واعتقالات وأعمال عنف بسبب شخص وحيد داخل السجن.. ماذا يحدث في روسيا؟

ترشيحاتنا

شوبير يعلق على هدف مصطفى محمد: منتظرين الكثير

تصريح "مستفز" لوزير الري الإثيوبي عن سد النهضة

كبرى المفاجآت.. طلائع الجيش يهزم الأهلى 78-76 فى دوري سوبر رجال السلة

فى عيد ميلاد ساندرا نشأت .. 7 معلومات لا تعرفها عنها

الانتصار الأول منذ 34 عاما .. غزل المحلة يكتب تاريخا جديدا عقب هزيمة الزمالك

صدام مرتقب.. موعد ومنافس الزمالك في المباراة المقبلة بعد الهزيمة من المحلة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. فيراري 488 تكسر كل قواعد الدهانات بإصدار مذهل

أبرزها القلب والكلى.. مخاطر غير متوقعة لتناول النودلز

تعرف على مواصفات وأسعار.. رينو كادجار موديل 2021