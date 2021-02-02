ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

بعد هجوم النواب عليها.. نيفين جامع: العام الماضي هو أول عام لي كوزيرة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 09:46 م
وزيرة الصناعة
وزيرة الصناعة
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
اكدت  وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، ان العام الماضي هو أول عام لها كوزيرة  كان عاما استثنائيا بسبب جائحة كورونا.

و لفتت إلى أنها ستقوم بمراجعة  الملاحظات المقدمة من النواب وتعمل على التعاطي معها، لافتة الى  أنها تمتلك استراتيجية واضحة للصناعة في مصر وستعمل على تطويرها وستأخذ ملاحظات النواب في الاعتبار.

وأشارت جامع إلى أن مسألة التمثيل التجاري تعرض للتخفيض وتم عمل فيه مجموعة كبيرة من التغييرات، موضحة أن هناك خطة لاستهداف الدولة التي نريدها لإرسال الممثلين لها وكانت هناكخطة لخفض هذا التمثيل في إطار خطة الحكومة لتقليل النفقات.

و قالت أنها تعاملت مع المصانع المتعثرة بخطة واستراتيجية واضحة وأثمرت عن نتائج إيجابية وستقوم بإرسال تقارير مفصلة للمجلس بهذا الشأن، قائلة:"  إنها لنتطرح أراضي لمصانع جديدة حتي يتم الإنتهاء من الأراضي الموجودة حاليا وسيتم سحبالأراضي إذ لم يتم استغلالها في الوقت المحدد.

وأشارت إلى أن هيئة التنمية الصناعية كانت بالفعل تعاني من العديد من المشاكل ولكن تم التعامل معها وبدأت بالفعل في عودة دورها الريادي وخصوصا بعد تشكيل الإدارة الجديدة ولكن يجب أنننتظر قليلا.

ورفضت القول بأنها تعمل في جزر منعزلة عن الحكومة، مؤكدة أن الحكومة كلها تعمل في إطار واحد ووزارة الصناعة لها اشتباكات عديدة مع وزارات كثيرة ويتم التعاون والتنسيق مع الوزارات لأخرى من أجل الصالح العام والصناعة المصرية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بالرغم من كورونا.. وزيرة التجارة: الانتهاء من إنشاء 7 مجمعات صناعية

نيفين جامع: لدينا استراتيجية واضحة لصناعة السيارات.. فيديو

نيفين جامع: تشكيل لجنة وزارية لمتابعة مشاكل المصانع والمستثمرين

وزيرة التجارة والصناعة: لا ندخر جهدا تجاه مطالب المواطن.. فيديو

نيفين جامع: إعفاء 3200 بند من السلع الزراعية والمصنعة

نيفين القباج أمام البرلمان: 2020 عام استثنائي للصناعة المصرية ومؤشرات إيجابية محققة في معدلات النمو.. وخطة شاملة لتحقيق التكامل الصناعي والتجاري مع دول القارة السمراء

ترشيحاتنا

أول رد فعل من رامي ربيعة عقب فشل انضمامه لـ المقاولون العرب

رئيس المقاولون يكشف سر انضمام الجزيري لـ الزمالك

٣ روسيات قتلن والدهن.. ومفاجأة في سير التحقيقات

القادم من امتداد رمسيس والقاهرة الجديدة.. تحويلات مرورية جديدة.. تعرف عليها

خالد بيومي: إحراز مصطفى محمد أول أهدافه مع جالاتا سراي يحسب لفاتح تريم

نجم برشلونة السابق يرحب بـ مصطفى محمد في جالاتا سراي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. فيراري 488 تكسر كل قواعد الدهانات بإصدار مذهل

أبرزها القلب والكلى.. مخاطر غير متوقعة لتناول النودلز

تعرف على مواصفات وأسعار.. رينو كادجار موديل 2021