بعد هجوم النواب عليها.. نيفين جامع: العام الماضي هو أول عام لي كوزيرة

اكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، ان العام الماضي هو أول عام لها كوزيرة كان عاما استثنائيا بسبب جائحة كورونا.





و لفتت إلى أنها ستقوم بمراجعة الملاحظات المقدمة من النواب وتعمل على التعاطي معها، لافتة الى أنها تمتلك استراتيجية واضحة للصناعة في مصر وستعمل على تطويرها وستأخذ ملاحظات النواب في الاعتبار.





وأشارت جامع إلى أن مسألة التمثيل التجاري تعرض للتخفيض وتم عمل فيه مجموعة كبيرة من التغييرات، موضحة أن هناك خطة لاستهداف الدولة التي نريدها لإرسال الممثلين لها وكانت هناكخطة لخفض هذا التمثيل في إطار خطة الحكومة لتقليل النفقات.





و قالت أنها تعاملت مع المصانع المتعثرة بخطة واستراتيجية واضحة وأثمرت عن نتائج إيجابية وستقوم بإرسال تقارير مفصلة للمجلس بهذا الشأن، قائلة:" إنها لنتطرح أراضي لمصانع جديدة حتي يتم الإنتهاء من الأراضي الموجودة حاليا وسيتم سحبالأراضي إذ لم يتم استغلالها في الوقت المحدد.





وأشارت إلى أن هيئة التنمية الصناعية كانت بالفعل تعاني من العديد من المشاكل ولكن تم التعامل معها وبدأت بالفعل في عودة دورها الريادي وخصوصا بعد تشكيل الإدارة الجديدة ولكن يجب أنننتظر قليلا.



