مطار الكويت يفرض عقوبات صارمة على مزوري شهادات فحص كورونا

أفادت صحيفة "القبس" الكويتية، اليوم الثلاثاء، بأن السلطات في مطار الكويت الدولي، فرضت إجراءات عقابية على أي راكب يقوم بتزوير شهادات فحص الكشف عن فيروس كورونا.





وقالت الصحيفة نقلًا عن مصدر مسؤول في مطار الكويت، إن عقوبة أي راكب يقوم بتزوير شهادات كورونا، هي إرجاعه مرة أخرى على ذات الرحلة ومحطة السفر القادم منها، مع تسجيل غرامة مالية بحق شركة الطيران الناقلة له بقيمة 500 دينار عن كل راكب مزور.





وأضاف المصدر: "وإذا كان الراكب مواطنا كويتيا، ففي هذه الحالة يتم فحصه في المطار مرة أخرى، لتطبيق الإجراءات الصحية عليه، والسماح له بالدخول إلى البلاد مع تسجيل غرامة بحق شركة الطيران الناقلة.



