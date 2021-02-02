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رياضة

بعد تعرضهم لحادث سيارة.. تعرف على حالة خماسي المصري المصاب

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 10:30 م
صدى البلد
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محمد سمير
أكد الدكتور محمود الشحات طبيب الفريق الأول للكرة بالنادي المصري أن حالة خماسي لاعبي الفريق اسلام صلاح وكريم العراقي ومحمد جريندو ومحمد شحاته وزياد فرج والذين تعرضوا لحادث مروري على الطريق الدولي الساحلي مطمئنة للغاية ، مضيفًا أن اللاعب اسلام صلاح أجرى جراحة بسيطة لتقطيب جرح قطعي في رأسه مؤكدًا أن الأشعة التشخيصية التي خضع لها اللاعب أثبتت سلامة الجمجمة والمخ من أية اصابات ، فيما تحسنت حالة اللاعب كريم العراقي الذي تعرض لاغماء بسيط عقب الحادث ، بينما تعرض الثلاثي محمد جريندو ومحمد شحاته وزياد فرج لبعض الرضوض والكدمات.

 ومن المنتظر أن يغادر الخماسي مستشفى البرلس العام خلال دقائق قليلة بعد انهاء كافة الاجراءات الادارية.

كان الخماسي قد تعرض لحادث مروري بسيارة اللاعب كريم العراقي التي اصطدمت بأحد أعمدة الانارة على الطريق الدولي الساحلي بالقرب من مدينة البرلس وذلك قبل نحو ساعات.
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