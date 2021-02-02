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فن

فاضي شوية لـ حمزة نمرة تحقق 36 مليون مشاهدة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:05 م
صدى البلد
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سعيد فراج
حققت أغنية "فاضي شوية" لـ حمزة نمرة، 36 مليون و540 ألف مشاهدة عبر القناه الرسمية على موقع "اليوتيوب". 

تقول كلمات الأغنية: "آه يا سلام .. سيبنا الوقت يعدي أوام .. ما حسبناش اللحظة الجاية .. دا اسمه كلام .. عيشنا العمر نربّي حمام .. بس نسينا نقوم غيّة .. ومايهمكش عادي .. اسمع مني الساعة دي .. مش وقت عتاب أو لوم".

فيها ايه لو نرجع تاني .. وبدل ما تكون وحداني .. تسندني معاك ونقوم .. فاضي شوية .. نشرب قهوة فى حتة بعيدة إعزمني على نكتة جديدة .. وخلّي حساب الضحك عليّا".

"فاضي شوية" كلمات: خليل عز الدين، وألحان: حمزة نَمِرة، وتوزيع: كريم عبد الوهاب. 
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