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رياضة

كأس ألمانيا.. روت فايس إيسن يقهر بايرليفركوزن 2/1 ويصعد إلى دور الثمانية

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:05 م
صدى البلد
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القسم الرياضي

فاز روت فايس إيسن على بايرليفركون بهدفين مقابل هدف ليواصل مشوار في مباراة مثيرة ليصعد الى دور الثمانية في بطولة كأس ألمانيا. 

إنتهى شوط أول نظيف بين الفريقين بدون أهداف،رغم سيطرة ليفركوزن، بقيادة المدرب، بيتر بوزيس، على مجريات الشوط وتمكنه من الإستحواذ بشكل كبير على الكرة وسط الملعب، إلا أنه لم يتمكن من هز شباك صاحب الأرض خلال 90 دقيقة. 

وأضاع مدافع ليفركوزن، هيربي، فرصة خيرة جدا بعد تمريرة من وسط الملعب وضعته مباشرة امام المرمى، لكنه صوبها من لمسة واحده لتخرج بجوار القائم الأيمن. 

وامتدت المباراة لشوطين إضافيين وسط هجوم متبادل بين الفريقين ولكن بحذر شديد.

واستطاع المهاجم الجامايكي، ليون بايلي بتلر، تسجيل الهدف لليفركزون في الدقيقة 105، قبل ثواني من نهاية الشوط الثالث للمباراة. 

لكن روت فايس إيسن قاتل بشراسة في بداية الشوط الرابع حيث تمكن المهاجم اوجوزان كفكير، الذي نزل بديلا،  تسجيل هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 108. 

وخطف هدف الفوز لإيسن اللاعب، سيمون إينجلمان، في الدقيقة 117.

وبهذا الفوز يصعد إيسن، بقيادة الألماني صاحب ال52 عاما، الى الدور الثمانية في البطولة قاهرا جميع منافسيه بشكل مفاجئ. 

أقيمت المباراة على ملعب إيسن، فريق الدرجة الرابعة الذي أطاح بأرمينيا بيليفيلد وفورتونا دوسلدورف من الدورين الأول والثاني، ولم يتلق أي هزيمة في دوري الدرجة الرابعة هذا الموسم، وذلك طوال 22 مباراة. وتوج بلقب كأس ألمانيا في عام .1953

وكانت آخر مرة توج فيها باير ليفركوزن بلقب في عام 1993 عندما أحرز لقب كأس ألمانيا، ويسعى  إلى تقديم مستويات أفضل من التي قدمها خلال الفترة الأخيرة في البوندسليجا، حيث تراجع ليفركوزن من الصدارة إلى المركز الخامس.
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