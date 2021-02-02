نسل الأغراب بين الحزام الأخضر وسوهاج ومدينة الإنتاج الإعلامي

علم «صدى البلد» أن فريق عمل مسلسل «نسل الأغراب» انتهى من تصوير المشاهد الخارجية بمنطقة الحزام الاخضر الأخضر وسوهاج.





ويتجه فريق عمل مسلسل «نسل الأغراب» لتصوير المشاهد المتبقية لهم داخل مدينة الإنتاج الإعلامي خلال الفترة الحالية، تمهيدا لعرضه في الموسم الدرامي الرمضاني لعام 2021.





جدير بالذكر أن مسلسل «نسل الاغراب» لـ أحمد السقا وأمير كرارة -المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني لعام 2021، تدور أحدثه في إطار درامي اجتماعي عن قصة من قصص المجتمع الصعيدي المصري.



