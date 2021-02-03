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توك شو

كنت شغال على نفسي لما اختفيت.. أمير المصري: حلمي تحقق بالوصول إلى العالمية.. فيديو

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 02:14 ص
امير المصري
امير المصري
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إبراهيم القادري
كشف الفنان امير المصري سبب اختفائه بعد عمل مسلسل "رمضان مبروك أبو العلمين" وبعد فيلم "الثلاثة يشتغلونها" قائلاً: كنت أريد أن أقوم بالعمل على نفسي فأنا خجول قليلاً.

واضاف امير المصري خلال لقائه في برنامج " صاحبة السعادة" المذاع علي قناه " دي ام سي " : قمت بعمل دور مسرحي وانا صغير وكنت ارتدي ملابس شبيهة بالأرنب ودوري كان يجب ان يكون على شكل قط وليس أرنبا لافتاً إلى أنه كان لديه هدف وهو الوصول إلى العالمية .

واوضح امير المصري ، انني بعد التوقف عن التمثيل قمت بالدخول الي معهد تمثيل واثناء حفل التخرج في المعهد قمت بتقديم مسرحية وهناك شاهدني فريق عمل وطلبوا مني الانضمام إليهم لتمثيل فيلم اجنبي وكان تصويره فيما بين الأردن ولندن وكنت امثل شخصية شاب إيراني بريطاني وكان يدور الفيلم عن أحداث الثورة في إيران .

وتابع أن دور الشاب الإيراني كان أول عمل يقدمه في افلام هوليوود، وبعدها توالت عليَّ الأدوار، مؤكدا "تعلمت الصبر، ومن كل 109 أعمال؛ يمكنني ان احصل علي دور في افلام هوليوود".

وأشار إلى أن فيلم "ليمبو" حصل على العديد من الجوائز، موضحاً: "عند قراءتي لهذا الفيلم؛ كنت أبكي وأضحك في نفس الوقت، وهذا ما جعلني أقبل تصويره".

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