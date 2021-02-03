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أزمة سد النهضة.. مصطفى الفقى: السيسي يتحدث بالأفعال لا أقوال

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 01:47 ص
الدكتور مصطفى الفقى
الدكتور مصطفى الفقى المفكر السياسي
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البهي عمرو
قال الدكتور مصطفى الفقى المفكر السياسي، ورئيس مجلس إدارة مكتبة الإسكندرية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي غير انفعالى بتكوينه، وهو يتحدث بالأفعال لا أقوال.

وأضاف مصطفى الفقى، خلال مداخلة ببرنامج " يحدث فى مصر" المذاع على قناة " إم بي سي مصر" تقديم الإعلامي شريف عامر، أنه لا يمكن القبول بملء سد النهضة فى سنوات الجفاف، ومصر من الناحية التاريخية أكثر ارتباطًا بنهر النيل من دول المنبع. 

ولفت إلى أنه يطالب الأشقاء الإثيوبيين أن يفيقوا، لأن مصر دولة راسخة عصية على السقوط. 

وأشار إلى أن لهجة الرئيس السيسي فى ملف سد النهضة لا تتضمن عداء مع أحد، وأن تدويل الرئيس لقضية سد النهضة عام 2019؛ كانت حركة ذكية.

وأوضح أن مصر عليها قيادة التنمية فى قارة إفريقيا ضمن جهود حل قضية سد النهضة، مؤكداً أنه يتمنى أن يكون هناك حل لها من قبل الاتحاد الأفريقي.

وكشف أن تدخل الجامعة العربية فى أزمة سد النهضة سيكون كارثيًا؛ حتى لا تبدو القضية وكأنها عربية – إفريقية".
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