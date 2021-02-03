علاج للخمول وكثرة النوم، إذا كنت تعاني من اضطراب النوم والشعور بالخمول والكسل خلال ساعات النهار مما يعطل وتيرة حياتك ويجعلك غير قادر على ممارستها بشكل طبيعي وتتسبب في تدني مستوا في الحياة العملية وتفقد التركيز خلال ساعات النهار؛ فهناك أسباب عديدة للمعاناة من الخمول والكسل أثناء ساعات النهار يجب التغلب عليها حتى يتمكن الفرد من ممارسة حياته بنشاط، وفقا لما أورده موقع " stylecraze".

فيما يلي بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك على الشعور بالانتعاش والنشاط خلال النهار والحصول على نوم جيد ليلًا:

إذا شعرت بالنعاس الشديد أثناء النهار ، خذ قيلولة قصيرة بينهما. لكن تذكر أن الإفراط في النوم ليس مفيدًا للصحة أيضًا، حدد القيلولة بـ 15-30 دقيقة.

مشروبات لعلاج الخمول

يمكن أن يجعلك عسر الهضم تشعر بالنعاس والخمول، لتجنب هذا الموقف ، قم بتضمين العديد من المكونات الطبيعية في مشروباتك مثل الزنجبيل والفلفل التي تعزز الهضم، يمكنك حتى تناول شاي الزنجبيل بدون حليب.

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فيتامين لعلاج الخمول

أوضح الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن البقدونس مهم جدا للحفاظ على الصحة فهو يلعب دورا قويا فى رفع المناعة وخفض كمية الدهون الموجودة فى الطعام وله العديد من الفوائد الأخرى أبرزها :



البقدونس صديق الجهاز الهضمي

هو مدر للعصارات الهاضمة ، ويزيد من إفراز العصارة الصفراوية مما يساعد في عملية هضم المواد الدهنية‏، ويعالج الغازات والانتفاخات والتقلصات المعدية المعوية الناتجة عن سوء الهضم أو الأكلات الدسمة‏ ،‏ ينشط الكبد‏،‏ و مضاد لسمومه

علاج ينشط الجسم

قد يؤدي عدم ممارسة الرياضة أيضًا إلى الكسل وعدد من الأمراض ذات الصلة. يمكن للتمرين البسيط ، إذا تم القيام به بانتظام ، أن يضخ الأكسجين إلى جميع أجزاء جسمك ، مما يجعلك تشعر بالانتعاش والتجدد.

تأكد من تهوية غرفتك بما يكفي للسماح بدخول الهواء النقي إنه يجلب تلقائيًا المشاعر النشطة، حافظ على إضاءة غرفتك حيث يؤدي البقاء في غرفة مظلمة لفترة أطول أيضًا إلى إفراز الميلاتونين الذي بدوره يجعلك تشعر بالنعاس.

كما أن وضعية الجلوس غير الصحيحة تجعلك تشعر بالنعاس والخمول، حافظ على وضعية مستقيمة ويقظة.



مارس تمارين تنفس معينة مثل البراناياما كما يمكنك تجربة ممارسة تمارين اليوجا، سيجعلك هذا تشعر بالنشاط وسيساعدك على استخدام الطاقة في جسمك بطريقة أفضل.

حافظ على تغذية جسمك وترطيبه جيدًا بالأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية. أدخل المزيد من الفاكهة في نظامك الغذائي.





وأخيرًا ، وهي النصيحة الأهم: تجنب التدخين وشرب الكحول.

لا يرتبط النعاس أو الكسل دائمًا بقلة النوم. بمجرد معرفة السبب الصحيح ، يصبح التخلص من الحالة أمرًا سهلًا

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أدوية علاج كثرة النوم

عندما يكسر الجسم البروتينات ، يتم إنتاج حمض أميني يسمى هوموسيستين . الكثير منه يقلل الهرمونات مثل النوربينفرين والدوبامين والسيروتونين - الثلاثي الذي يدير استقرار الحالة المزاجية والمشاعر الجيدة والشهية والنوم. البصل غني بحمض الفوليك ، مما يمنع تكوين الهوموسيستين بشكل زائد.





وحينما تأكل البصل يوميًا ، تحصل على ما يكفي من حمض الفوليك وهو أمر مهم في تقليل حدوث وشدة الاكتئاب، ومع تناول حمض الفوليك بانتظام من خلال البصل ، ستتمكن من تقليل التعب والتوتر والحصول على نوم أفضل وقد يجعلك البصل تشعر أنك رائع عقليًا وجسديًا.

‎ علاج الخمول وكثرة النوم بالأعشاب

قدم الدكتور أحمد صبري استشاري السمنة والتغذية، أفضل الاعشاب لعلاج الاعصاب والتخلص من الأرق وقلة النوم.

أسباب الأرق وقلة النوم :





التعرض للضغوط النفسية مثل القلق والتوتر. الإصابة بالإكتئاب الحاد. الإرهاق الشديد.الشعور بالصداع. الإصابة بأحد الأمراض المزعجة مثل آلام المفاصل، أمراض الكلى. وجود مشاكل فى الجهاز التنفسى. عدم انتظام مواعيد النوم. الإكثار من تناول الكحوليات والعقاقير. الجلوس أمام الأجهزة الإلكترونية لساعات طويلة.التفكير الطويل فى كل ما يحدث حولنا. الكسل والخمول. تناول أطعمة دسمة قبل النوم مباشرة.

1- اليانسون





يعد اليانسون أحد العلاجات المنزلية التى تعمل على استرخاء الجسم وتقضى على الأرق وقلة النوم، ويمكن اضافة ملعقة كبيرة من اليانسون إلى كوب من الماء المغلى ويترك حتى يبرد قليلا، ثم يصفى ويحلى بالعسل وبعد ذلك يشرب منه قبل النوم، كما يمكن اضافة الحليب إلى اليانسون فهو يساعد على تهدئة الأعصاب، بالإضافة إلى اكساب اليانسون طعما مميزا.

2- الميرامية

تعد الميرامية أحد الأعشاب الطبيعية التى تعمل على تهدئة الأعصاب وعلاج كافة الأمراض التى قد تسبب الأرق وقلة النوم مثل التهاب المفاصل والعظام، تقليل نسبة السكر فى الدم، علاج مشاكل الجهاز التنفسى وعدم القدرة على التنفس بشكل طبيعى، كما تعمل على تقوية الجسم بشكل عام، لذلك يمكن تحضير كوب من شاى الميرامية وشربه قبل الخلود إلى النوم مباشرة.

3- البابونج

يلعب البابونج دورا فعالا فى علاج مشكلة الأرق وعدم القدرة على النوم، لأنه أحد الأعشاب الطبيعية التى تساعد على تهدئة الجسم والشعور بالإسترخاء، بالإضافة إلى التخلص من مشاكل الجهاز التنفسى، كما يعد علاجا فعالا لكافة الأمراض النفسية، حيث يمكن اضافة ملعقة كبيرة من عشبة البابونج إلى كوب من الماء المغلى، ثم يتم تصفيته ويشرب منه قبل النوم.

4- اللافندر

يحتوى اللافندر على العديد من الخصائص التى تقلل من الشعور بالتوتر والقلق، وهما أحد الأسباب التى تؤدى إلى الأرق وعدم القدرة على النوم، كما انه يعمل على علاج ضيق التنفس، لذلك ينصح يمكن اضافة ملعقة من عشبة اللافندر إلى كوب من الماء وغليه على النار لعدة دقائق، ثم يشرب منه قبل النوم، فهو يشعر الجسم بالاسترخاء والراحة.

5- شاى الناردين

يحتوى شاى الناردين على العديد من المواد التى تساعد الجسم على النوم بسرعة، حيث يمكن اضافة مجموعة من أوراق الناردين إلى الماء وتركها جانبا حتى تنقع لعدة ساعات، وبعد ذلك يتم غليها على النار لعدة دقائق، ثم يشرب منه قبل النوم.

6- الزنجبيل