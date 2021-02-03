معاش ومساعدات لأسرة المنزل المنهار بالقناطر الخيرية

قرر عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية ، صرف معاش تكافل وكرامة لطفلين نجيا من انهيار سقف حجرة بمنزل بائع روبابيكيا بمنطقة الخرس بالقناطر الخيرية والذي أسفر عن مصرع زوجة صاحب المنزل ونجله بينما أصيب صاحب المنزل ونجا طفلان يتيمان هما نجلا شقيق صاحب المنزل واللذي يتولي رعايتهما ويعيشان معه بعد وفاة والدهما.

جاء ذلك خلال زيارة محافظ القليوبية موقع الحادث حيث أمر بتقديم أوجه الرعاية لصاحب المنزل المصاب ونجلي شقيقه الناجين من الحادث وصرف بعض المساعدات العينية لهم لإعانتهم على الحياة.





وشدد المحافظ على ضرورة تقديم الرعاية اللازمة لصاحب المنزل والمحجوز حاليا بقسم العناية المركزة بمستشفى قليوب العام مطمئنا أن حالته مستقرة حتى الآن.





وكانت نيابة القناطر الخيرية قد امرت بالتصريح بدفن ربة منزل ونجلها بعد أن لقيا مصرعهما بحادث انهيار منزلهما بمنطقة الخرس بأبوالغيط بالقناطر الخيرية وذلك عقب ورود تقرير الطب الشرعي، كما امرت النيابة العامة بطلب تحريات المباحث حول الواقعة وملابسات الواقعة.





تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد محمد غيث مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية بورود بلاغ بالواقعة.





انتقل المقدم محمود علام رئيس مباحث مركز شرطة القناطر، وبالفحص تبين أن العقار المنهار مكون من طابق واحد، وأسفر الانهيار عن مصرع الأم وتدعى "قوت القلوب.م.م" 62 سنة ونجلها "محمد.ا.ا" 28سنة وإصابة الزوج 71 عاما، بعد سقوط جزء من سقف معروش بالخشب على الغرفة التي كانوا متواجدين فيها حيث إن البيت قديم ومبني بالطوب الفلاحي وفي منطقة نائية بمنطقة الخرس التابعة لمركز القناطر الخيرية.





وقال اللواء محمد سالم رئيس مدينة القناطر الخيرية إنه جرى تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية والمنشآت الأيلة للسقوط لبحث موقف العقار بالكامل موضحا أن العقار قديم ومبني بالطوب اللبن، معروش بالخشب، وأنه فجر اليوم انهار سقف الغرفة التي كان يتواجد بها الأب والأم والأب.

وأوضح رئيس مدينة القناطر الخيرية، أن المنزل بالكامل لم ينهار منه شيئا، وأن الغرفة التى كانت تتواجد بها الأسرة فقط هى التي انهارت، وجار فحص باقى أجزاء المنزل لبيان مدى صلاحيته وإمكانية إصدار قرار إزالة.

وأضاف رئيس المدينة أن النيابة قررت تشكيل لجنة هندسية لمعاينة المنزل وطلبت تحريات المباحث ومناظرة الجثتين والتصريح بالدفن عقب ذلك.