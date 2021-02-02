فى حملة مكبرة بشبين القناطر.. تحرير 160 محضر إشغالات

قاد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمدينة شبين القناطر، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق وإدارة الإشغالات بالمدينة، وذلك للحد من الإشغالات والباعة الجائلين بالطريق العام.





وتمكنت الحملة من إزالة العديد من فروشات الباعة الجائلين والتي كانت تتسبب في غلق الشارع أمام المارة والسيارات، كما تم إزالة العديد من عربات الكارو وتحرير محاضر لأصحابها، كما تم أيضا إزالة عشرات الأكشاك المخالفة المقامة بدون ترخيص، حيث تم تحرير عدد 84 محضر إشغال طريق عام ونظافة و53 محضر إزالة بائع متجول و12 محضر إعلان مخالف و9 محاضر تندات غير مرخصة.





كما تم المرور على المحلات التجارية والكافيتريات، ووجه المحافظ بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والغلق في المواعيد المحددة، وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ولن يتم التهاون في أي مخالفة.





وأكد الهجان ، أنه لا تهاون مع أي مخالفات تشوه المظهر الحضاري للشوارع ولن يسمح بأي شيء يعوق الحركة المرورية، أو يتضرر منه المواطن وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وكل من يتعدى على الطريق العام سواء بإشغال أو تشويه وتحقيق الانضباط داخل شوارع المدينة.





من ناحية أخرى، أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية حرص المحافظة على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين فى القطاعات المختلفة.





جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التى قام بها المحافظ للمرور على المشروعات الجاري تنفيذها لدفع الأعمال وتذليل العقبات والوقوف على نسب التنفيذ حيث قام المحافظ بجولة ميدانية بمدينة طوخ تفقد خلالها عددا من المشروعات.





وبدأ الهجان الجولة بتفقد محطة معالجة نامول بطاقة 10 آلاف م3/يوم بتكلفة 142 مليون جنيه وتاريخ الانتهاء فى ديسمب 2021، وشدد المحافظ على أهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للانتهاء من مختلف الأعمال بالمحطة، ودخولها الخدمة في أقرب وقت والتي تخدم 5 قرى وهم نامول وسنهرة وخلوة سنهرة وكفر حسن ودندنا بالإضافة إلى العزب المجاورة.





كما تفقد الهجان توسعات محطة معالجة صرف صحي امياي والتي تم تسليم موقع الأرض الخاصة بها منذ فترة قريبة، بطاقة 10 ألف م3 في اليوم بتكلفة 150 مليون جنيه وتاريخ الانتهاء فى يونيو 2021 وتخدم 3 قرى وهم امياي والعمار وكفر العمار والعزب المجاورة.