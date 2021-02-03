كوريا الجنوبية تسجل 467 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت كوريا الجنوبية 467 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمالي الإصابات إلى 79 ألفا و311 حالة.

وقال المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية - وفق ما أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - إن عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية، ارتفع إلى أكثر من 400 إصابة للمرة الأولى في أربعة أيام اليوم /الاربعاء/، مع استمرار ارتفاع الإصابات الجماعية على الرغم من قيود الفيروس الممتدة.

وأضاف أنه من بين الحالات الجديدة، كانت هنالك 433 إصابة محلية و34 إصابة وافدة من الخارج، من بينها 15 إصابة وافدة من أوروبا وثماني إصابات من دول آسيوية باستثناء الصين وخمس إصابات من الولايات المتحدة وثلاث إصابات من أفريقيا،وسجلت كوريا الجنوبية ست وفيات إضافية، مما رفع حصيلة الوفيات إلى 1441 وفاة.

ووفقا لأحدث البيانات الرسمية، بلغ عدد مصابي كورونا الذين يعانون من أعراض خطيرة في كوريا الجنوبية 220 شخصًا، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 69 ألفًا و299 حالة بزيادة 524 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت السلطات الصحية إنها تدرس تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي ، قبل عطلة رأس السنة القمرية الجديدة التي تمتد من 11 إلى 13 فبراير، إذا تباطأت وتيرة انتشار الفيروس بشكل كبير.

ومددت كوريا الجنوبية الحظر المفروض على رحلات الركاب القادمة من بريطانيا حتى 11 فبراير، والذي كان ساريا منذ 23 ديسمبر، لمنع انتشار سلالة الفيروس المتحورة التي تم اكتشافها لأول مرة في بريطانيا،وفرضت على جميع الوافدين الأجانب تقديم اختبار /بي سي آر/ سلبي مؤرخ في غضون 72 ساعة من مغادرتهم إلى كوريا الجنوبية.







