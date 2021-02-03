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للعمل داخل مؤسسات الدولة.. الهجرة تكشف تفاصيل إطلاق منصة للحوار مع الدارسين فى الخارج

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 09:21 ص
السفيرة نبيلة مكرم،
السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة
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هاجر إبراهيم
قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إنه كان يوجد تعاون وتنسيق بين وزارة الهجرة الوزارات الأخرى عند مقابلة الشباب الدارسين فى الخارج، مشيرة إلى أن ذلك للإستفادة من تخصصاتهم وأيضا اكتسابهم الخبرة في العمل داخل مؤسسات الدولة.

وأضافت "نبيلة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن عضوية مركز الحوار مع الشباب الدارسين للخارج لهم جميعهم حتى الجيل الجيل الثانى و الثالث.

وتابعت أن الموقع الإلكترونى الذى أطلقته وزارة الهجرة للشباب الدارسين فى الخارج  باللغة العربية ، وأيضا باللغة الإنجليزية من توفير إحتياجات من لا يستطيع قراءة العربية.

وأكدت أن المنصة ليست فقط للإستفادة منهم فى مصر، بل للدعايا لمصر والدفاع عنها أيضا، لافتة إلى أنه سيكون هناك تفاعلات فى تلك المنصة وورش عمل ومتحدثين من الشخصيات العامة والمسؤولة.
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