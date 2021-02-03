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فن

بالكمامة.. ليلي أحمد زاهر تخطف الأنظار عبر انستجرام

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 09:39 ص
ليلي احمد زاهر
ليلي احمد زاهر
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ندى فكري
نشرت الفنانة الشابه ليلي أحمد زاهر ، صور جديدة لها ، و ذلك عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات "انستجرام".

و ظهرت ليلي في الصورة بإطلالة كاجول و هي مرتدية الكمامة من منزلها مما أثار إعجاب متابعيها.

يذكر أن تصدّرت الفنانة الشابة ليلي أحمد زاهر محرك البحث جوجل بعد عرض الحلقات الأولي من مسلسل في "بيتنا روبرت ".

مسلسل "في بيتنا روبوت" بطولة كل من شيماء سيف وعمرو وهبه وليلي زاهر وهشام جمال ودلال عبد العزيز، وهو من تأليف أحمد محي وأحمد المحمدي ومن إخراج وليد الحلفاوي، وهو مسلسل اجتماعي درامي كوميدي.

يُعرض المسلسل على شاشة CBC، من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة "سي بي سي"، كما يُعرض على قناة "سي بي سي دراما" في تمام الساعة العاشرة مساءً.

وشاركت ليلى أحمد زاهر في الموسم الرمضاني السابق بمسلسل الفتوة مع ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، أحمد خالد صالح، مي عمر، ورياض الخولي، وأحمد خليل، من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.      
بالكمامة.. ليلي أحمد زاهر تخطف الأنظار عبر انستجرام
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