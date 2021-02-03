رئيس النواب يطالب الاستعلامات بتصحيح صورة مصر أمام أكاذيب الجماعات الإرهابية

استقبل المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، صباح اليوم، الأربعاء، ضياء رشوان، نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بحضور وكيلى المجلس، والمستشار أحمد سعد الدين، والنائب محمد أبو العينين، ورافق رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المستشار أحمد الأحول، المستشار القانوني للهيئة، كما حضر اللقاء المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب.













في مستهل اللقاء، قدم ضياء رشوان التهنئة للمستشار الدكتور حنفى جبالى لتوليه رئاسة مجلس النواب، مؤكدًا أن المستشار جبالى قامة قانونية ودستورية يضيف ويثرى الحياة النيابية في مصر، متمنيًا له التوفيق والسداد لخدمة الوطن.









من جانبه، أعرب المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، عن اعتزازه بهذه التهنئة، مؤكدًا دعم البرلمان لكل خطوات الهيئة العامة للاستعلامات لتصحيح صورة مصر أمام الادعاءات الكاذبة التى تطلقها الجماعة الإرهابية للنيل من الوطن، خاصة في مجال الحريات وحقوق الإنسان.











كما أكد "جبالى" تقدير مجلس النواب واحترامه لحرية الصحافة والصحفيين، قائلًا: "مجلس النواب يدعم المهمة المقدسة للصحافة والصحفيين".









وخلال اللقاء أكد ضياء رشوان حرص الهيئة على المهنية وحرية الصحافة، مستعرضًا الدور الذي تقوم به الهيئة للرد على الادعاءات والتقارير الكاذبة التي تتناول حقوق الإنسان في مصر، بصورة غير حقيقية، وكونها جهاز الإعلام الرسمي والعلاقات العامة للدولة، معربًا عن أمله في توطيد التعاون بين مجلس النواب والهيئة لما فيه الصالح العام للدولة المصرية.











يشار إلى أن الهيئة العامة للاستعلامات قامت بإصدار نسخ مترجمة من مضمون الدستور إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية وإتاحتها للباحثين والجمهور الخارجي من خلال سفارات مصر بالخارج والبعثات الدبلوماسية الأجنبية في مصر والمراسلين الأجانب وزوار مصر من الوفود البرلمانية بصفة خاصة.