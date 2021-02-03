ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

رئيس النواب يطالب الاستعلامات بتصحيح صورة مصر أمام أكاذيب الجماعات الإرهابية

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 11:49 ص
رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس الهيئة العامة للاستعلامات
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح عدسة خالد مشعل
استقبل المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، صباح اليوم، الأربعاء، ضياء رشوان، نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بحضور وكيلى المجلس، والمستشار أحمد سعد الدين، والنائب محمد أبو العينين، ورافق رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المستشار أحمد الأحول، المستشار القانوني للهيئة، كما حضر اللقاء المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب.



في مستهل اللقاء، قدم ضياء رشوان التهنئة للمستشار الدكتور حنفى جبالى لتوليه رئاسة مجلس النواب، مؤكدًا أن المستشار جبالى قامة قانونية ودستورية يضيف ويثرى الحياة النيابية في مصر، متمنيًا له التوفيق والسداد لخدمة الوطن.


من جانبه، أعرب المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، عن اعتزازه بهذه التهنئة، مؤكدًا دعم البرلمان لكل خطوات الهيئة العامة للاستعلامات لتصحيح صورة مصر أمام الادعاءات الكاذبة التى تطلقها الجماعة الإرهابية للنيل من الوطن، خاصة في مجال الحريات وحقوق الإنسان.


كما أكد "جبالى" تقدير مجلس النواب واحترامه لحرية الصحافة والصحفيين، قائلًا: "مجلس النواب يدعم المهمة المقدسة للصحافة والصحفيين".


وخلال اللقاء أكد ضياء رشوان حرص الهيئة على المهنية وحرية الصحافة، مستعرضًا الدور الذي تقوم به الهيئة للرد على الادعاءات والتقارير الكاذبة التي تتناول حقوق الإنسان في مصر، بصورة غير حقيقية، وكونها جهاز الإعلام الرسمي والعلاقات العامة للدولة، معربًا عن أمله في توطيد التعاون بين مجلس النواب والهيئة لما فيه الصالح العام للدولة المصرية.


يشار إلى أن الهيئة العامة للاستعلامات قامت بإصدار نسخ مترجمة من مضمون الدستور إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية وإتاحتها للباحثين والجمهور الخارجي من خلال سفارات مصر بالخارج والبعثات الدبلوماسية الأجنبية في مصر والمراسلين الأجانب وزوار مصر من الوفود البرلمانية بصفة خاصة.
رئيس النواب يطالب الاستعلامات بتصحيح صورة مصر أمام أكاذيب الجماعات الإرهابية
رئيس النواب يطالب الاستعلامات بتصحيح صورة مصر أمام أكاذيب الجماعات الإرهابية
رئيس النواب يطالب الاستعلامات بتصحيح صورة مصر أمام أكاذيب الجماعات الإرهابية
رئيس النواب يطالب الاستعلامات بتصحيح صورة مصر أمام أكاذيب الجماعات الإرهابية
رئيس النواب يطالب الاستعلامات بتصحيح صورة مصر أمام أكاذيب الجماعات الإرهابية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مجلس النواب يوافق على إحالة مشروعات القوانين المعطلة للجان النوعية

بعد رسالة الحكومة للبرلمان.. النواب يوافق على إحالة مشروعات القوانين المعطلة للجان النوعية.. ورفع الجلسة العامة لحين الانعقاد الأحد المقبل

خلال لقاء مشترك اليوم .. رئيس مجلس الدولة يهنئ المسشتار حنفي جبالي برئاسة البرلمان

المستشار حنفي جبالي لرئيس المركزي للمحاسبات : العمل على توفير مناخ من الشفافية والنزاهة والمساءلة أمر مهم

أيمن أبو العلا يطالب بعقد اجتماعات شهرية مع المراسلين الأجانب بسبب حقوق الإنسان

رئيس حقوق إنسان النواب: علي هيئة الاستعلامات دور كبير في مواجهة ما يثار ضد مصر

ترشيحاتنا

عروس تعانق حبيبها السابق أمام عيني عريسها.. شاهد ردة فعله | فيديو

بفستان زهرى جريء.. رانيا منصور في أحدث ظهور لها

اكتشاف مادة سحرية من نبات طبيعي تقضي على فيروس كورونا فورًا | صور

خاضوا المباراة "بتكبر".. خالد عيد يكشف سر فوز غزل المحلة أمام الزمالك في الدوري

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل فى كأس العالم للأندية

قرار عاجل بسحب حاملة الطائرات الأمريكية نيميتز من الخليج

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار مرسيدس MERCEDES CLA اليوم في مصر بعد الزيادة .. صور

ارتفاع جديد في أسعار نيسان صني 2021 في مصر.. صور

لامبورجيني اوروس 2022 فيس ليفت تظهر رسميا.. صور