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تعليم

اجتماع وزاري لدراسة إمكانية دخول الصناعة المصرية في مجال الفضاء

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 12:50 م
صدى البلد
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نهلة الشربيني
استقبل الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية ، أمس الثلاثاء 2 فبراير 2021، الدكتور محمد عراقي نائب الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية ، والدكتور مجدي طنطاوي رئيس لجنة المشروعات وعضو مجلس إدارة وكاله الفضاء المصرية ، الممثلين لحضور إجتماع لدراسة إمكانيه دخول الصناعة المصرية صناعة الفضاء ومنهم : "وزارة الإنتاج الحربي متمثله في مركز التميز العلمي ، وزارة الإتصالات متمثلة في جهاز تنظيم الإتصالات ، وزارة التجارة والصناعة متمثلة في اتحاد الصناعات المصرية ومركز تحديث الصناعة ، الهيئة العربية للتصنيع ، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، مركز بحوث وتطوير الفلزات ، مجموعة شركات العربي للتجارة والصناعة ، وقام الوفد بزيارة المعامل ( معمل الحمولة الفضائية _ معمل النموذج الهندسي _ الغرفة الحرارية ) وقام الدكتور محمد القوصي بشرح دور المعامل المختلفة".

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وبدأ الدكتور القوصي الإجتماع بالترحيب بالحضور والشكر على تلبيه الدعوة للحضور إلى وكالة الفضاء المصرية للإطلاع علي أهم المشاريع بالوكالة ، وقام الدكتور محمد خليل عراقي بعرض محتوي تفصيلي عن وكالة الفضاء المصرية والمشروعات الفنية في مجال الفضاء بالوكالة.

وتحدث د شريف بطيشة عضو لجنة المشروعات بالوكالة والمستشار الفني عن إقتصاديات صناعة الفضاء وعائدها الإقتصادي، كما وضح د. مجدي طنطاوي التجربة المصرية الأوكرانية لتصنيع بعض مكونات الأقمار ضمن مشروع بناء القمر الصناعي (EgyptSat-1) ، وعرض د .محمد كساب رئيس مجموعة التصميم الميكانيكي مطالب صناعة الفضاء الحرجة. 

وتمت خلال الاجتماع مناقشات حول التصنيع والإختبارات المطلوبه و تجهيز قائمة بالمكونات التى يوجد بها ميزة تنافسية مع الشركات والبحث عن تطوير ومساعدة القطاعات الصناعية المختلفة  وتحديد المتطلبات والإحتياجات لتسهيل البدء في التنفيذ ويتم توجيه الوكالة لكل جهه بالمهام الخاصة بها.

وفي نهاية الإجتماع قام د .القوصي بتوجيه الشكر للحضور جميعا على إهتمامهم بالتعاون وإستعدادهم على تحقيقيه.
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