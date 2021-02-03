احتجزوه في مكان صحراوي وطلبوا فدية 5 ملايين.. 7 أشخاص وراء خطف تاجر البحيرة





وتلقى قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة من (إحدى السيدات، مُقيمة بدائرة القسم) بقيام مجهولين بخطف زوجها (تاجر، له معلومات جنائية) حال استقلاله سيارته بمنطقة هضبة الأهرام بدائرة القسم واستقلالهم سيارة أخرى وهربوا.





وتوصلت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى تحديد مرتكبي الواقعة (سبعة أشخاص).





وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (4 من المتهمين) وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها واعترفوا بارتكابهم الواقعة بتحريض من أحد المتهمين، حيث قرر لهم أن المجني عليه ميسور الحال ويمتلك عدة عقارات واتفق معهم على اختطافه ومساومة أهليته لدفع مبالغ مالية كفدية نظير إطلاق سراحه، وبرصد تحركات المجني عليه باستخدام 2 دراجة نارية ولدى مشاهدتهم له بمكان الواقعة قاموا باختطافه داخل سيارة خاصة بأحد المتهمين وتوجّهوا لمكان غير معلوم بمحافظة المنيا، وتم بإرشاد المتهمين ضبط الدراجتين المستخدمتين في ارتكاب الواقعة، وفي وقت لاحق وعقب علم المتهمين الهاربين بضبط الباقين تخلوا عن المجني عليه بالطريق الدائري، وبمناقشته قرر أنه تم احتجازه يومين بمكان غير معلوم له "كائن بمنطقة صحراوية" وأنهم طلبوا منه دفع مبلغ (5 مليون جنيه) أو توقيع عقد بيع أحد العقارات التي يمتلكها إلا أنه رفض، وعقب ذلك فوجئ بهم يتخلون عنه.





واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.