وزير الخارجية الأردني: ناقشت مع لافروف سبل الحصول على اللقاح الروسي

أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، على سعي المملكة الأردنية لتطوير التعاون الثنائي مع روسيا في مختلف المجالات.





وقال الصفدي، في مؤتمر صحفي له مع نظيره الروسي، سيرجي لافروف، إنه تم مناقشة سبل الحصول على لقاح كورونا الروسي.





وأكد وزير الخارجية الأردني على أن حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية هو الطريقة الوحيدة للتوصل إلى الأمن والاستقرار في المنطقة.





وبدوره، دعا وزير الخارجية الروسي على أهمية بدء مفاوضات مباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.





وأضاف لافروف: "ناقشنا مع وزير الخارجية الأردني الأزمة السورية والأوضاع في اليمن وليبيا وفلسطين والخليج".



