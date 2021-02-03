فودة يتابع تنفيذ أعمال تطوير هضبة أم السيد وإنشاء ممشى سياحي وطرق وميادين

تابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، برفقته اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، خلال جولة تفقدية بمدينة شرم الشيخ، نسب التنفيذ وتقدم العمل في المشروعات الجارية بمدينة شرم الشيخ.

حيث تفقد المحافظ، خلال الجولة أعمال تطوير هضبة ام السيد بشرم الشيخ، التي يجري بها أعمال تطوير شامل لإضافة مقصد سياحي ضمن المقاصد السياحية بمدينة شرم الشيخ الساحرة.





كما تفقد المحافظ أيضا، طريق شارع الرياضات البحرية بمنطقة هضبة ام السيد بطول 1.7 كم وعرض 30 متر، والذي تم الانتهاء من الانارة وجاري استكمال أعمال البردورات والميدان، استعدادًا لاعمال الرصف وتشمل الاعمال رفع الكفاءة والتوسعة والتجميل، وأعمال مشايات على الجانبين، بالإضافة لأعمال التجميل والإنارة وإنشاء باركينج، وحارات تهدئة بهدف توفير الدخول والخروج الآمن.





واستمع المحافظ، لشرح عن أعمال إنشاء ممشى سياحي يطل على البحر بطول 2 كم، وأعمال المشايات بطول 2 كم وعرض 3.6 متر من الرخام والجرانيت، وأعمال الكورنيش لتصبح المنطقة مقصدًا سياحيًا عالميًا وأضافت سياحية اخرى للمدينة الساحرة.





كما تفقد المحافظ خلال الجولة أعمال التخطيط ووضع العلامات الإرشادية بجميع الطرق والمحاور بالمدينة.



