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أخبار العالم

إنقاذ لبنان أولوية.. تفاصيل لقاء أبو الغيط وسعد الحريري

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 01:51 م
لقاء أبو الغيط وسعد
لقاء أبو الغيط وسعد الحريري
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مـيــــس رضـــا
استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، ظهر اليوم، الأربعاء، رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في إطار زيارة يقوم بها للقاهرة. 


وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأن أبو الغيط تناول مع الحريري الوضع اللبناني بما في ذلك آخر مستجدات تأليف الحكومة اللبنانية، والتي يُعلَقُ عليها اللبنانيون الأمل في إخراج البلد من أزمته الراهنة ووقف نزيف التدهور الاقتصادي. 


وأضاف المصدر أن الأمين العام أكد خلال اللقاء أن الجامعة العربية تواكب لبنان في هذا المخاض الصعب كما فعلت في محطات مفصلية سابقة في تاريخ لبنان الحديث، مشيرا إلى أن الجامعة تقف إلى جوار لبنان، خاصة في ضوء ما يواجهه الشعب اللبناني من معاناة غير مسبوقة جراء حالة الشلل السياسي والتدهور الاقتصادي التي يعاني منها البلد والذي تظهر أعراضه بشكل متزايد علي نحو ما حدث في طرابلس مؤخرًا، مشيرًا إلى أن الشعب يتوقع من القيادات اللبنانية أن يجتمعوا على كلمة سواء لخدمة مصالحه. 


وأوضح أن أبو الغيط شدد على أن إنقاذ لبنان يعد الأولوية في هذه المرحلة، مناشدًا جميع الأطياف السياسية تنحية الخلافات ومنطق المحاصصة الضيق جانبًا وإعلاء مصلحة الوطن، وتقديم المواءمات اللازمة لإنجاح رئيس الوزراء المكلف في تأليف حكومة من الاختصاصيين، تكون مهمتها إنقاذية في المقام الأول، وبما يُعبد الطريق أمام أصدقاء لبنان في المجتمعين العربي والدولي لتقديم الدعم الضروري لانتشال البلد من أزمته.


ونقل المصدر عن أبو الغيط تمنياته للرئيس المكلف بالتوفيق في المهمة الموكلة إليه في أقرب الآجال.
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